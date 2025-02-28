Украинские разведчики поразили передовой пункт управления РФ на Херсонщине
Пятница, 28 февраля 2025, 11:04
26 февраля бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки с помощью взрывчатки, которую сбросили с беспилотника, поразили на Херсонщине передовой пункт управления российского 14 армейского корпуса.
Источник: ГУР МО Украины
Дословно: "26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов – 14 армейского корпуса ВС РФ".
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Напомним:
- В ночь на 26 февраля Главное управление разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.