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Украинские разведчики поразили передовой пункт управления РФ на Херсонщине

Степан ГафткоПятница, 28 февраля 2025, 11:04
Украинские разведчики поразили передовой пункт управления РФ на Херсонщине
Фото: скриншот с видео ГУР

26 февраля бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки с помощью взрывчатки, которую сбросили с беспилотника, поразили на Херсонщине передовой пункт управления российского 14 армейского корпуса. 

Источник: ГУР МО Украины

Дословно: "26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов – 14 армейского корпуса ВС РФ".

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Напомним: 

  • В ночь на 26 февраля Главное управление разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

российско-украинская войнаГУРбеспилотники
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