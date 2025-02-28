Reuters: Ким Чен Ын отдал приказ войскам КНДР быть готовыми задействовать ядерное оружие
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично контролировал запуск стратегических крылатых ракет 26 февраля и отдал приказ о полной готовности к нанесению ядерного удара.
Источник: агентство Reuters, северокорейское новостное агентство ЦТАК
Дословно ЦТАК: "Испытания (крылатых ракет – ред.) были разработаны, чтобы предупредить "врагов, которые серьезно нарушают безопасность (КНДР – ред.) и способствуют и усиливают конфронтационную среду", а также продемонстрировать "готовность различных средств ядерной операции".
Детали: Reuters передает слова лидера Северной Кореи, который заявил, что безопасность его страны – это "ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР", а также "полной готовности к его (ядерного вооружения – ред.) применению".
По сообщениям ЦТАК, КНДР 26 февраля запустила стратегические крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, над морем у западного побережья Корейского полуострова. Стратегические крылатые ракеты пролетели 1 587 км по овальной траектории полета в течение 7 961 и 7 973 секунд соответственно и точно поразили цель.
В материале Reuters говорится о том, что Северная Корея в течение нескольких лет работала над разработкой стратегических крылатых ракет, которые могут нести ядерные боеголовки. Этот тип ракет обычно не вызывает таких сильных беспокойств и осуждения со стороны международного сообщества, как баллистические ракеты, поскольку они не попадают под запрет резолюций Совета Безопасности ООН, которая запрещает КНДР разрабатывать баллистические ракеты и ядерное оружие, а также накладывает санкции за нарушение этих требований.
Предыстория:
- Лидер КНДР Ким Чен Ын регулярно пугает мир ядерным оружием. В январе 2024 года он сделал несколько угрожающих заявлений в адрес Южной Кореи, в частности уверял, что в случае конфронтации превратит ее в пепел.
- В октябре 2024 года Ким Чен Ын в очередной раз заявил, что его страна без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие, если враг попытается применить силу для посягательства на ее суверенитет.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует продолжить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.