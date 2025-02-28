Зеленський заперечив Трампу про багато зруйнованих міст: "Україна живе і бореться"
П'ятниця, 28 лютого 2025, 19:34
Президент України Володимир Зеленський заперечив американському президенту Дональду Трампу про те, що в Україні багато зруйнованих міст.
Джерело: трансляція зустрічі української й американської сторін в телемарафоні
Деталі: На слова Трампа про те, що в Україні зруйновано вже дуже багато міст, Зеленський відповів запереченням.
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Пряма мова Зеленського: "Пане президент, ні-ні-ні. У нас дуже гарні міста, є живі, жваві міста. Люди хочуть працювати, йти до школи, подеколи це дуже важко, подеколи це прифронтова зона. Студентам та учням доводиться навчатися онлайн, але Україна бореться й живе. Може Путін вже поширює інформацію, що він нас зруйнував. 700 тисяч вояків він вже втратив і це факт".
Що передувало:
- Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
- У рамках візиту заплановане підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.
- Зеленський під час онлайн-спілкування у прямому ефірі посперечався із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати американську зброю, але висловив сподівання, що ці поставки будуть не такими великими на тлі його бажання "завершити війну".