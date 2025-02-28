Зеленський заперечив Трампу про багато зруйнованих міст: "Україна живе і бореться"

Президент України Володимир Зеленський заперечив американському президенту Дональду Трампу про те, що в Україні багато зруйнованих міст.

Джерело: трансляція зустрічі української й американської сторін в телемарафоні

Деталі: На слова Трампа про те, що в Україні зруйновано вже дуже багато міст, Зеленський відповів запереченням.

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Пряма мова Зеленського: "Пане президент, ні-ні-ні. У нас дуже гарні міста, є живі, жваві міста. Люди хочуть працювати, йти до школи, подеколи це дуже важко, подеколи це прифронтова зона. Студентам та учням доводиться навчатися онлайн, але Україна бореться й живе. Може Путін вже поширює інформацію, що він нас зруйнував. 700 тисяч вояків він вже втратив і це факт".

Що передувало: