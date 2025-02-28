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Зеленский возразил Трампу о многих разрушенных городах: "Украина живет и борется"

Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 19:34
Зеленский возразил Трампу о многих разрушенных городах: Украина живет и борется
Фото - Andrew Harnik/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский возразил американскому президенту Дональду Трампу о том, что в Украине много разрушенных городов.

Источник: трансляция встречи украинской и американской сторон в телемарафоне

Детали: На слова Трампа о том, что в Украине разрушено уже очень много городов, Зеленский ответил отрицанием.

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Прямая речь Зеленского: "Господин президент, нет-нет-нет. У нас очень красивые города, есть живые, оживленные города. Люди хотят работать, идти в школу, иногда это очень трудно, иногда это прифронтовая зона. Студентам и ученикам приходится учиться онлайн, но Украина борется и живет. Может Путин уже распространяет информацию, что он нас разрушил. 700 тысяч воинов он уже потерял и это факт".

Что предшествовало:

  • Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
  • В рамках визита запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" - Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.
  • Зеленский во время онлайн-общения в прямом эфире поспорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
  • Трамп заявил, что Украина продолжит получать американское оружие, но выразил надежду, что эти поставки будут не такими большими на фоне его желания "завершить войну".

ЗеленскийТрампСША
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