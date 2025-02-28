Зеленский возразил Трампу о многих разрушенных городах: "Украина живет и борется"
Пятница, 28 февраля 2025, 19:34
Президент Украины Владимир Зеленский возразил американскому президенту Дональду Трампу о том, что в Украине много разрушенных городов.
Источник: трансляция встречи украинской и американской сторон в телемарафоне
Детали: На слова Трампа о том, что в Украине разрушено уже очень много городов, Зеленский ответил отрицанием.
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Прямая речь Зеленского: "Господин президент, нет-нет-нет. У нас очень красивые города, есть живые, оживленные города. Люди хотят работать, идти в школу, иногда это очень трудно, иногда это прифронтовая зона. Студентам и ученикам приходится учиться онлайн, но Украина борется и живет. Может Путин уже распространяет информацию, что он нас разрушил. 700 тысяч воинов он уже потерял и это факт".
Что предшествовало:
- Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
- В рамках визита запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" - Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.
- Зеленский во время онлайн-общения в прямом эфире поспорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
- Трамп заявил, что Украина продолжит получать американское оружие, но выразил надежду, что эти поставки будут не такими большими на фоне его желания "завершить войну".