Зеленський подякував Штатам і Трампу після публічної суперечки

Президент Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США і публічної суперечки із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Джерело: Зеленський у X (Twitter)

Пряма мова: "Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту, Конгресу та американському народові.

Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього".

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