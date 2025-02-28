Зеленський подякував Штатам і Трампу після публічної суперечки
П'ятниця, 28 лютого 2025, 21:25
Президент Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США і публічної суперечки із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.
Джерело: Зеленський у X (Twitter)
Пряма мова: "Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту, Конгресу та американському народові.
Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього".
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Нагадаємо:
- Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
- Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".