Зеленский поблагодарил Штаты и Трампа после публичного спора

Президент Владимир Зеленский после срыва подписания соглашения о недрах в США и публичного спора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме поблагодарил Штаты, президента Трампа и Конгресс.

Источник: Зеленский в X (Twitter)

Прямая речь: "Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, Конгрессу и американскому народу.

Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого".

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Напомним: