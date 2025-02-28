Зеленский поблагодарил Штаты и Трампа после публичного спора
Пятница, 28 февраля 2025, 21:25
Президент Владимир Зеленский после срыва подписания соглашения о недрах в США и публичного спора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме поблагодарил Штаты, президента Трампа и Конгресс.
Источник: Зеленский в X (Twitter)
Прямая речь: "Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, Конгрессу и американскому народу.
Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого".
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Напомним:
- Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.
- Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".