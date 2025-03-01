The New York Post: На підписанні угоди у Вашингтоні наполягав Єрмак, Келлог був проти

Зеленський і Келлог у Києві 20 лютого 2025 року, фото: NurPhoto via Getty Images

За даними американського консервативного видання The New York Post, спеціальний посланник президента США з питань війни в Україні Кіт Келлог був проти підписання угоди про корисні копалини саме під час особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, однак керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наполягав на такому форматі.

Джерело: The New York Post із посиланням на високопоставленого американського чиновника, який брав участь у переговорах з Україною

Деталі: Високопоставлений американський чиновник повідомив виданню, що Келлог закликав Зеленського підписати угоду з США щодо прав на видобуток корисних копалин під час візиту посланника до Києва минулого тижня, але Єрмак наполіг на підписанні угоди в Овальному кабінеті у п'ятницю.

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Зазначається, що після трьох днів інтенсивних переговорів Келлог погодив довгоочікувану угоду з Україною.

"Келлог і Зеленський домовилися про угоду з одним пунктом, який ще належить доопрацювати", – сказав американський чиновник про переговори, які завершилися 21 лютого.

Як пише видання, після переговорів керівник ОПУ Андрій Єрмак наполягав на тому, щоб український президент приїхав до Трампа в Білий дім для підписання угоди.

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За словами посадовця, Келлог "радив проти цього, знаючи, що стосунки [між президентами] необхідно зміцнити" перед особистою зустріччю.

Однак джерело, знайоме з тактикою Єрмака, повідомило, що офіс Зеленського "продовжував форсувати це питання".

Келлог був готовий піти, ледь не залишивши Україну без угоди, яку можна було б презентувати Трампу, пише видання. Однак Офіс Зеленського в останню хвилину "змінив курс" і відправив документи на потяг, яким Келлог повертався до Трампа.

Як пише видання, навіть після цього Київ просував план укладення угоди у Вашингтоні.

Під час прес-конференції в середу Зеленський заявив, що його запросили до Білого дому, "але було незрозуміло, чи мав він на увазі постійну пропозицію, чи запрошення було видане спеціально для підписання угоди".

Цього тижня кілька українських джерел повідомили The Post про свої підозри, що команда Зеленського форсувала візит до Білого дому.

За словами американського високопосадовця, під час зустрічі з Трампом "Зеленський зіграв так неправильно, як тільки міг зіграти".

"Він прийшов в Овальний зал, поводячись як крутий хлопець. Це не зіграло добре. Всі в кімнаті відчули себе ображеними. Тепер Зеленському доведеться з'ясувати, як це виправити самостійно. Ми не можемо виправити це за нього", – сказав співрозмовник видання.

Він також розкритикував вибір Зеленського не одягати костюм на зустріч у Білому домі.

Довідково: У 2017 році повідомлялося, що New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа, який підтримує часті контакти з її власником Мердоком.

Водночас 21 лютого 2025 року видання The New York Post вийшло із матеріалом на передовиці, в якому пояснено, що справжнім диктатором є правитель держави-агресора Росії Володимир Путін.

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