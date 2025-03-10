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Дозвіл на зброю тепер може відображатися в "Дії"

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 березня 2025, 12:52
Дозвіл на зброю тепер може відображатися в Дії
ілюстрація МВС

Онлайн-дозволи на зброю стали доступними для відображення не лише в сервісах Міністерства внутрішніх справ, а й у застосунку "Дія".

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, речниця МВС Мар’яна Рева у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Клименка: "Ще в червні 2023 року ми запустили Єдиний реєстр зброї, який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян. За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів. У співпраці з Мінцифрою ми модернізували ЄРЗ для повноцінної інтеграції з "Дією", а відтак ця послуга стала зручнішою і доступнішою ще й для користувачів застосунку".

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Деталі: Як пояснила УП речниця МВС, процес подачі документів на отримання дозволу на зброю не змінився. Подати заявку можна через Єдине вікно громадянина на сайті МВС або ж особисто звернутися до дозвільної служби в територіальних підрозділах Нацполіції.

Водночас із 10 березня завдяки результативній співпраці МВС та Мінцифри власне самі онлайн-дозволи відображаються у застосунку "Дія" серед інших онлайн-документів людини.

"Це зручно – коли всі документи зібрані в одному застосунку", – додала Рева.

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Варто зазначити, що з 2023 року на онлайн порталі "Дія" існує віконечко "Отримання дозволу на зброю" з описом документів, необхідних для отримання дозволів, однак фізично отримати відповідний дозвіл можна лише контактуючи зі структурами МВС: через Єдине вікно громадянина на сайті міністерства або в територіальних підрозділах Нацполу.

"Українська правда" зверталася за роз’ясненням щодо відповідної сторінки в порталі "Дія" до Мінцифри, але не отримала відповіді.

Довідково: Дозволеною для придбання в Україні зброєю є: мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, а також газові пістолети (револьвери).

зброяДіяМВС
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