Разрешение на оружие теперь может отображаться в приолжении "Дія"

Онлайн-разрешения на оружие стали доступны для отображения не только в сервисах Министерства внутренних дел, но и в приложении "Дія".

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, спикер МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Клименко: "Еще в июне 2023 года мы запустили Единый реестр оружия, который существенно упростил оформление разрешений и сопутствующих услуг для граждан. За это время в полицию поступило более 620 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов. В сотрудничестве с Минцифрой мы модернизировали ЕРО для полноценной интеграции с "Дією", таким образом эта услуга стала более удобной и доступной еще и для пользователей приложения".

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Детали: Как пояснила УП спикер МВД, процесс подачи документов на получение разрешения на оружие не изменился. Подать заявку можно через Единое окно гражданина на сайте МВД или лично обратиться в разрешительную службу в территориальных подразделениях Нацполиции.

В то же время с 10 марта благодаря результативному сотрудничеству МВД и Минцифры собственно сами онлайн-разрешения отображаются в приложении "Дія" среди других онлайн-документов человека.

"Это удобно - когда все документы собраны в одном приложении", - добавила Рева.

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Стоит отметить, что с 2023 года на онлайн портале "Дія" существует окошко "Получение разрешения на оружие" с описанием документов, необходимых для получения разрешений, однако физически получить соответствующее разрешение можно только контактируя со структурами МВД: через Единое окно гражданина на сайте министерства или в территориальных подразделениях Нацпола.

"Украинская правда" обращалась за разъяснением относительно соответствующей страницы в портале "Дія" в Минцифры, но не получила ответа.

Справка: Разрешенным для приобретения в Украине оружием является: охотничье нарезное и гладкоствольное, пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, а также газовые пистолеты (револьверы).