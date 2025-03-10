ЗМІ: Трамп може відвідати Китай у квітні
Понеділок, 10 березня 2025, 16:05
Президент США Дональд Трамп може відвідати Китай у квітні для зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Джерело: South China Morning Post з посиланням на дипломатичні джерела
Деталі: Видання пише, що Трамп зосередився на укладанні угоди з Пекіном.
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"Президенти обох країн хотіли б, щоб інша сторона здійснила візит, щоб представити його як дипломатичний тріумф, але, за словами джерел, початкові дискусії точилися навколо візиту Трампа до Китаю.
Наразі незрозуміло, наскільки далеко просунулися дискусії про потенційну поїздку", - йдеться у матеріалі.
Передісторія:
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- Трамп в середині лютого заявив, що хоче зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном і главою кремля Володимиром Путіним, щоб обговорити скорочення витрат на оборону.
- 4 березня Трамп запровадив нові торговельні обмеження, піднявши мита на імпорт із Канади та Мексики до 25%, а на китайські товари – до 20%, це рішення вплине на імпорт обсягом близько $1,5 трлн на рік.