ЗМІ: Трамп може відвідати Китай у квітні

Президент США Дональд Трамп може відвідати Китай у квітні для зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Джерело: South China Morning Post з посиланням на дипломатичні джерела

Деталі: Видання пише, що Трамп зосередився на укладанні угоди з Пекіном.

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"Президенти обох країн хотіли б, щоб інша сторона здійснила візит, щоб представити його як дипломатичний тріумф, але, за словами джерел, початкові дискусії точилися навколо візиту Трампа до Китаю.

Наразі незрозуміло, наскільки далеко просунулися дискусії про потенційну поїздку", - йдеться у матеріалі.

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