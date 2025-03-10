СМИ: Трамп может посетить Китай в апреле
Понедельник, 10 марта 2025, 16:05
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в апреле для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.
Источник: South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники
Детали: Издание пишет, что Трамп сосредоточился на заключении соглашения с Пекином.
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"Президенты обеих стран хотели бы, чтобы другая сторона осуществила визит, чтобы представить его как дипломатический триумф, но, по словам источников, начальные дискуссии велись вокруг визита Трампа в Китай.
Пока непонятно, насколько далеко продвинулись дискуссии о потенциальной поездке", - говорится в материале.
Предыстория:
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- Трамп в середине февраля заявил, что хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить сокращение расходов на оборону.
- 4 марта Трамп ввел новые торговые ограничения, подняв пошлины на импорт из Канады и Мексики до 25%, а на китайские товары - до 20%, это решение повлияет на импорт объемом около $1,5 трлн в год.