СМИ: Трамп может посетить Китай в апреле

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в апреле для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

Источник: South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники

Детали: Издание пишет, что Трамп сосредоточился на заключении соглашения с Пекином.

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"Президенты обеих стран хотели бы, чтобы другая сторона осуществила визит, чтобы представить его как дипломатический триумф, но, по словам источников, начальные дискуссии велись вокруг визита Трампа в Китай.

Пока непонятно, насколько далеко продвинулись дискуссии о потенциальной поездке", - говорится в материале.

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