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СМИ: Трамп может посетить Китай в апреле

Александр ШумилинПонедельник, 10 марта 2025, 16:05
СМИ: Трамп может посетить Китай в апреле
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в апреле для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

Источник: South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники

Детали: Издание пишет, что Трамп сосредоточился на заключении соглашения с Пекином.

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"Президенты обеих стран хотели бы, чтобы другая сторона осуществила визит, чтобы представить его как дипломатический триумф, но, по словам источников, начальные дискуссии велись вокруг визита Трампа в Китай.

Пока непонятно, насколько далеко продвинулись дискуссии о потенциальной поездке", - говорится в материале.

Предыстория:

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  • Трамп в середине февраля заявил, что хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить сокращение расходов на оборону.
  • 4 марта Трамп ввел новые торговые ограничения, подняв пошлины на импорт из Канады и Мексики до 25%, а на китайские товары - до 20%, это решение повлияет на импорт объемом около $1,5 трлн в год.

ТрампКитай
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