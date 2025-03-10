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Прем'єр Британії ще раз збере світових лідерів – говорити про Україну

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоПонеділок, 10 березня 2025, 16:30
Прем'єр Британії ще раз збере світових лідерів – говорити про Україну
Кір Стармер. фото Getty Images

У суботу 15 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе віртуальну зустріч світових лідерів для обговорення ситуації з Україною.

Джерело: речник британського прем’єра, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні цього місяця, на якому британський лідер оголосив про формування "коаліції охочих".

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"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів "коаліції охочих", яка буде продовженням його саміту в Ланкастер-хаусі", – заявив речник прем'єра Британії.

А агентство Bloomberg пише, що у зустрічі братимуть участь лідери країн НАТО, готові долучити свої військові сили до "коаліції охочих". Проте, які саме країни братимуть участь, не розкривається.

Також речник Стармера прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа щодо того, що Україна "може не вижити" у війні проти Росії.

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"Ми завжди говорили, що Україна, на іншому кінці цього процесу, має постати як суверенна територія", – сказав речник.

Передісторія:

  • Після саміту у Лондоні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. 
  • Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир’я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською. Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що першими етапами наближення надійного миру в Україні можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі та на морі, за умови, якщо Росія зробить те ж саме.

допомога УкраїнівійнаВелика Британія
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