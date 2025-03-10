Прем'єр Британії ще раз збере світових лідерів – говорити про Україну

У суботу 15 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе віртуальну зустріч світових лідерів для обговорення ситуації з Україною.

Джерело: речник британського прем’єра, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні цього місяця, на якому британський лідер оголосив про формування "коаліції охочих".

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"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів "коаліції охочих", яка буде продовженням його саміту в Ланкастер-хаусі", – заявив речник прем'єра Британії.

А агентство Bloomberg пише, що у зустрічі братимуть участь лідери країн НАТО, готові долучити свої військові сили до "коаліції охочих". Проте, які саме країни братимуть участь, не розкривається.

Також речник Стармера прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа щодо того, що Україна "може не вижити" у війні проти Росії.

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"Ми завжди говорили, що Україна, на іншому кінці цього процесу, має постати як суверенна територія", – сказав речник.

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