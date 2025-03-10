Премьер Британии еще раз соберет мировых лидеров – говорить об Украине

В субботу 15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет виртуальную встречу мировых лидеров для обсуждения ситуации с Украиной.

Источник: спикер британского премьера, которого цитирует Reuters, "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что эта встреча станет продолжением саммита в Лондоне в этом месяце, на котором британский лидер объявил о формировании "коалиции желающих".

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"Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров "коалиции желающих", которая будет продолжением его саммита в Ланкастер-хаусе", – заявил спикер премьера Великобритании.

В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что во встрече примут участие лидеры стран НАТО, готовые приобщить свои военные силы к "коалиции желающих". Однако, какие именно страны будут участвовать, не раскрывается.

Также представитель Стармера прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Украина "может не выжить" в войне против России.

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"Мы всегда говорили, что Украина, на другом конце этого процесса, должна предстать как суверенная территория", – сказал спикер.

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