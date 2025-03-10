Премьер Британии еще раз соберет мировых лидеров – говорить об Украине
В субботу 15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет виртуальную встречу мировых лидеров для обсуждения ситуации с Украиной.
Источник: спикер британского премьера, которого цитирует Reuters, "Европейская правда"
Детали: Отмечается, что эта встреча станет продолжением саммита в Лондоне в этом месяце, на котором британский лидер объявил о формировании "коалиции желающих".
"Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров "коалиции желающих", которая будет продолжением его саммита в Ланкастер-хаусе", – заявил спикер премьера Великобритании.
В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что во встрече примут участие лидеры стран НАТО, готовые приобщить свои военные силы к "коалиции желающих". Однако, какие именно страны будут участвовать, не раскрывается.
Также представитель Стармера прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Украина "может не выжить" в войне против России.
"Мы всегда говорили, что Украина, на другом конце этого процесса, должна предстать как суверенная территория", – сказал спикер.
Предыстория:
- После саммита в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он и Стармер имеют идею относительно начального "частичного" прекращения боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.
- Макрон назвал преимуществом такого "частичного" перемирия то, что его соблюдение возможно будет как-то измерить и проконтролировать, тогда как протяженность сухопутного фронта является огромной. Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что первыми этапами приближения надежного мира в Украине могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе и на море, при условии, если Россия сделает то же самое.