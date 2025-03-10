ЗМІ: Переговори США з ХАМАС щодо заручників викликали напруженість у відносинах з Ізраїлем

Між Ізраїлем і адміністрацією президента США Дональда Трампа виникла напруга після того, як Сполучені Штати вступили в прямі переговори з ХАМАС щодо заручників у Газі.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Після того, як стали відомі подробиці переговорів між Адамом Болером, спецпосланцем США з питань заручників, і високопоставленим представником ХАМАС, ізраїльські лідери висловили невдоволення. Вони наголосили, що ХАМАС є терористичною організацією, словам якої не можна довіряти.

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Болер в ефірі CNN визнав, що Ізраїль "висловив певні занепокоєння", але зазначив, що важливо почути, чого хоче ХАМАС і що він пропонує.

"Ми не є агентом Ізраїлю. У нас є свої конкретні інтереси", - наголосив посадовець.

Видання зазначає, що напруженість через контакти Болера з ХАМАС, групою, яку США та інші країни визнають терористичною, стала першим сигналом розбіжностей між Вашингтоном і Тель-Авівом. Хоча Трамп чітко демонстрував підтримку Ізраїлю, його непередбачувані дії — зокрема несподівані мирні переговори з Росією — викликали настороженість серед ізраїльських чиновників.

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Міністр сільського господарства Ізраїлю та член кабінету безпеки Аві Діхтер публічно розкритикував Болера в ефірі Israel Radio:

"Це крок, який, навіть якщо має добрі наміри, виконано дуже погано, він є вкрай проблематичним. Коли ухвалюються подібні рішення без відома та координації з ізраїльською стороною, це дуже небезпечно".

Ізраїльські чиновники неодноразово заявляли, що коли під час адміністрації колишнього президента Джо Байдена виникали розбіжності між їхніми позиціями та позицією США, це лише посилювало позиції ХАМАС. Саме тому вони позитивно сприйняли обрання Трампа, який задекларував проізраїльську політику. Однак його непередбачувані кроки після інавгурації, зокрема щодо війни в Україні та відносин із Європою, частково охолодили цей ентузіазм.

Попри прямі переговори з ХАМАС, Болер заявив кільком ізраїльським телеканалам, що відносини між США та Ізраїлем залишаються міцними й не перебувають під загрозою.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич також підтвердив, що "Ізраїль на 100% координує дії з адміністрацією США". Водночас він наголосив, що Сполучені Штати не можуть вести переговори від імені Ізраїлю.

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