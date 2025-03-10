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СМИ: Переговоры США с ХАМАС по заложникам вызвали напряженность в отношениях с Израилем

Анастасия ПроцПонедельник, 10 марта 2025, 17:19
СМИ: Переговоры США с ХАМАС по заложникам вызвали напряженность в отношениях с Израилем
Иллюстративное фото: Getty Images

Между Израилем и администрацией президента США Дональда Трампа возникло напряжение после того, как Соединенные Штаты вступили в прямые переговоры с ХАМАС по заложникам в Газе.

Источник: Bloomberg

Детали: После того, как стали известны подробности переговоров между Адамом Болером, спецпосланником США по вопросам заложников, и высокопоставленным представителем ХАМАС, израильские лидеры выразили недовольство. Они подчеркнули, что ХАМАС является террористической организацией, словам которой нельзя доверять.

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Болер в эфире CNN признал, что Израиль "выразил определенные беспокойства", но отметил, что важно услышать, чего хочет ХАМАС и что он предлагает.

"Мы не являемся агентом Израиля. У нас есть свои конкретные интересы", - подчеркнул чиновник.

Издание отмечает, что напряженность из-за контактов Болера с ХАМАС, группой, которую США и другие страны признают террористической, стала первым сигналом разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом. Хотя Трамп четко демонстрировал поддержку Израиля, его непредсказуемые действия - в частности неожиданные мирные переговоры с Россией - вызвали настороженность среди израильских чиновников.

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Министр сельского хозяйства Израиля и член кабинета безопасности Ави Дихтер публично раскритиковал Болера в эфире Israel Radio:

"Это шаг, который, даже если имеет добрые намерения, выполнен очень плохо, он является крайне проблематичным. Когда принимаются подобные решения без ведома и координации с израильской стороной, это очень опасно".

Израильские чиновники неоднократно заявляли, что когда во время администрации бывшего президента Джо Байдена возникали разногласия между их позициями и позицией США, это только усиливало позиции ХАМАС. Именно поэтому они положительно восприняли избрание Трампа, который задекларировал произраильскую политику. Однако его непредсказуемые шаги после инаугурации, в частности относительно войны в Украине и отношений с Европой, частично охладили этот энтузиазм.

Несмотря на прямые переговоры с ХАМАС, Болер заявил нескольким израильским телеканалам, что отношения между США и Израилем остаются крепкими и не находятся под угрозой.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич также подтвердил, что "Израиль на 100% координирует действия с администрацией США". В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут вести переговоры от имени Израиля.

Предыстория: 

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.
  • 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если все заложники, удерживаемые в Секторе Газа, не будут освобождены.

ИзраильСШАХАМАС
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