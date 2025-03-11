Атака дронів: на Київщині пошкоджено житло, на Харківщині – склади і техніку, на Сумщині вирувала пожежа
Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено житлові будинки у Київській області, а також склади і сільгосптехніку у Харківській області, постраждали 2 людини.
Джерело: в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС в Telegram
Пряма мова очільника Київщини: "В Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 7 приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі".
Деталі: Також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загоряння трав’яного настилу. Пожежі уже загасили.
Калашник додав, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, постраждалих серед населення немає.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 22:00 10 березня росіяни атакували дронами місто Балаклія Ізюмського району, постраждав 61-річний чоловік.
"Внаслідок влучання БПЛА "Герань-2" в дах складського приміщення, пошкоджено будівлю складу, 3 трактори, сіялку, комбайн, 1 вантажний автомобіль, 2 легкових автомобіля", – повідомив голова ОВА.
Доповнено: Пізніше у ДСНС повідомили, що в одному із прикордонних населених пунктів на Сумщині внаслідок російської атаки вирувала масштабна пожежа в житловому секторі.
"За попередніми даними, травмована 1 людина. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі. У результаті ударів виникло масштабне загоряння в житловому секторі. Надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та ліквідувати пожежу", – зазначили в ДСНС.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили, що від вечора 10 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 126-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; ракету і 79 дронів вдалося збити.
- В Одесі внаслідок російської атаки ударними безпілотниками загорілись резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.