Атака дронів: на Київщині пошкоджено житло, на Харківщині – склади і техніку, на Сумщині вирувала пожежа

Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено житлові будинки у Київській області, а також склади і сільгосптехніку у Харківській області, постраждали 2 людини.

Джерело: в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника Київщини: "В Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 7 приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі".

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Фото з Telegram Миколи Калашника

Деталі: Також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загоряння трав’яного настилу. Пожежі уже загасили.

Калашник додав, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, постраждалих серед населення немає.

Фото з Telegram Миколи Калашника

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 22:00 10 березня росіяни атакували дронами місто Балаклія Ізюмського району, постраждав 61-річний чоловік.

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"Внаслідок влучання БПЛА "Герань-2" в дах складського приміщення, пошкоджено будівлю складу, 3 трактори, сіялку, комбайн, 1 вантажний автомобіль, 2 легкових автомобіля", – повідомив голова ОВА.

Доповнено: Пізніше у ДСНС повідомили, що в одному із прикордонних населених пунктів на Сумщині внаслідок російської атаки вирувала масштабна пожежа в житловому секторі.

Фото ДСНС

"За попередніми даними, травмована 1 людина. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі. У результаті ударів виникло масштабне загоряння в житловому секторі. Надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та ліквідувати пожежу", – зазначили в ДСНС.

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