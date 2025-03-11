Атака дронов: в Киевской области повреждены дома, в Харьковской области – склады и техника, на Сумщине бушевал пожар

В результате российской дроновой атаки повреждены жилые дома в Киевской области, а также склады и сельхозтехника в Харьковской области, пострадали 2 людей.

Источник: и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы Киевской области: "В Бориспольском районе обломками сбитых вражеских целей повреждены 7 частных домов и два автомобиля. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

Детали: Также в Бориспольском и Обуховском районах в результате вражеской атаки возникли возгорания травяного настила. Пожары уже потушили.

Калашник добавил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, пострадавших среди населения нет.

ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 22:00 10 марта россияне атаковали дронами город Балаклея Изюмского района, пострадал 61-летний мужчина.

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"В результате попадания БПЛА "Герань-2" в крышу складского помещения повреждены здание склада, 3 трактора, сеялка, комбайн, 1 грузовой автомобиль, 2 легковых автомобиля", – сообщил глава ОВА.

Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что в одном из приграничных населенных пунктов на Сумщине в результате российской атаки бушевал масштабный пожар в жилом секторе.

Фото ДСНС

"По предварительным данным, травмирован 1 человек. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили. В результате ударов возникло масштабное возгорание в жилом секторе. Чрезвычайникам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и ликвидировать пожар", – отметили в ГСЧС.

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