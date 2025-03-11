"Від березня можна очікувати всього": на вихідних в Україні похолодає

В Україні найближчі кілька днів буде досить високий температурний фон, водночас на вихідних очікується похолодання.

Джерело: синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи варто очікувати похолодання, Птуха зазначила, що березень – це перехідний місяць і від нього можна очікувати чого завгодно.

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За словами синоптикині, вже у суботу західні та північні області відчують показники температури у денні години (на рівні – ред.) +4 - +10 градусів.

Пряма мова: "Він (березень) може дарувати як теплі дні, так і потім певні навіть процеси більш зимового характеру. Наразі по найближчій синоптичній перспективі – у нас на цьому тижні змінюється погода у напрямку збільшення атмосферних фронтів. Тобто, часом у нас дощитиме у багатьох регіонах, окрім південно-східних, а певне зниження температури вже очікуємо з вихідних.

Це порівняно з тим, що ми маємо зараз, що подекуди навіть до 20-ти – вже більш відчутно. Але по суті це повернення до норми температури, яка притаманна саме березню. Поки що це не є якесь суттєве похолодання. На наступному тижні також продовжуватиметься ця зміна і перебудова атмосферних процесів. Трохи зниження (температури – ред.) все ж таки очікуємо якраз після 15-го числа".

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