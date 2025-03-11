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"Від березня можна очікувати всього": на вихідних в Україні похолодає

Валентина РоманенкоВівторок, 11 березня 2025, 12:43
Від березня можна очікувати всього: на вихідних в Україні похолодає
ілюстративне фото: Kelly Sikkema via Unsplash

В Україні найближчі кілька днів буде досить високий температурний фон, водночас на вихідних очікується похолодання.

Джерело: синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи варто очікувати похолодання, Птуха зазначила, що березень – це перехідний місяць і від нього можна очікувати чого завгодно.

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За словами синоптикині, вже у суботу західні та північні області відчують показники температури у денні години (на рівні – ред.) +4 - +10 градусів.

Пряма мова: "Він (березень) може дарувати як теплі дні, так і потім певні навіть процеси більш зимового характеру. Наразі по найближчій синоптичній перспективі – у нас на цьому тижні змінюється погода у напрямку збільшення атмосферних фронтів. Тобто, часом у нас дощитиме у багатьох регіонах, окрім південно-східних, а певне зниження температури вже очікуємо з вихідних.

Це порівняно з тим, що ми маємо зараз, що подекуди навіть до 20-ти – вже більш відчутно. Але по суті це повернення до норми температури, яка притаманна саме березню. Поки що це не є якесь суттєве похолодання. На наступному тижні також продовжуватиметься ця зміна і перебудова атмосферних процесів. Трохи зниження (температури – ред.) все ж таки очікуємо якраз після 15-го числа".

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Передісторія:

  • За даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою, наразі до столиці прийшла метеорологічна весна. За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ з 7 по 9  березня у столиці було зафіксовано п’ять температурних рекордів.
  • Найближчими днями в Україні очікуються дощі – у західних, північних та центральних областях помірні, а на Закарпатті та в Карпатах – значні.

погода
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