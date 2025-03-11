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"От марта можно ожидать всего": на выходных в Украине похолодает

Валентина РоманенкоВторник, 11 марта 2025, 12:43
От марта можно ожидать всего: на выходных в Украине похолодает
иллюстративное фото: Kelly Sikkema via Unsplash

В Украине в ближайшие несколько дней будет достаточно высокий температурный фон, в то же время на выходных ожидается похолодание.

Источник: синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Детали: Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать похолодания, Птуха отметила, что март – это переходной месяц и от него можно ожидать чего угодно.

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По словам синоптика, уже в субботу западные и северные области почувствуют показатели температуры в дневные часы (на уровне - ред.) +4 - +10 градусов.

Прямая речь: "Он (март) может дарить как теплые дни, так и потом определенные даже процессы более зимнего характера. Сейчас по ближайшей синоптической перспективе – у нас на этой неделе меняется погода в направлении увеличения атмосферных фронтов. То есть, иногда у нас будет дождливо во многих регионах, кроме юго-восточных, а определенное снижение температуры уже ожидаем с выходных.

Это по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, что местами даже до 20-ти – уже более ощутимо. Но по сути это возвращение к норме температуры, которая присуща именно марту. Пока это не какое-то существенное похолодание. На следующей неделе также будет продолжаться это изменение и перестройка атмосферных процессов. Небольшого снижения (температуры -ред.) все же ожидаем как раз после 15-го числа".

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Предыстория:

  • По данным климатологов, нынешняя зима в Киеве была самой короткой, в столицу уже пришла метеорологическая весна. По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев с 7 по 9 марта в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.
  • В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди – в западных, северных и центральных областях умеренные, а на Закарпатье и в Карпатах – значительные.

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