Дрони атакували нафтобазу в підмосковному Серпухові 

Безпілотники атакували нафтобазу "Ока-центр" у місті Серпухов Московської області РФ, повідомляють російські Telegram-канали

Джерело: російські Telegram-канали Astra та Mash

Деталі: Astra пише, що безпілотник вдарив по нафтобазі "Ока-центр", а Mash – що резервуари нібито пошкодили уламки збитого дрона.

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Мер Серпухова Олексій Шимко не повідомляв про наслідки удару і постраждалих, проте губернатор Московської області РФ Олексій Воробйов раніше згадував Серпухов серед міст, які зазнали атаки.

Фото та відео свідчать про те, що нафтобаза дійсно була пошкоджена.

фото з Telegram-каналу Astra

Пізніше інформацію про пожежу на нафтобазі в Серпухові підтвердило російське пропагандистське інформагентство РИА Новости з посиланням на главу округу. Зазначалося, що загоряння було після атаки безпілотників, його нібито швидко загасили, "постраждалих і серйозних пошкоджень немає".

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Нафтобаза "Ока-центр" спеціалізується на зберіганні та відвантаженні різних видів палива: бензину, дизельного палива тощо.

Раніше повідомлялося про масштабну атаку безпілотників на Москву. Російська влада заявила, що над столицею нібито збили 74 безпілотники. Загалом, за даними Міноборони РФ, Росію вночі 11 березня атакували сотні безпілотників і 337 із них нібито вдалося збити.

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що атака БПЛА нібито "може неабияк зіпсувати тенденцію, що намітилася в контактах" щодо війни Росії проти України.

Чому це важливо: Росія заявляє, що вона нібито готова до перемовин щодо завершення своєї війни проти України, але водночас наголошує, що готова це робити лише на її умовах, серед яких, зокрема, окупація 4 українських областей, які наразі захоплені росіянами частково.

При цьому Росія щодня атакує мирні населені пункти України ракетами і безпілотниками, знищуючи житлові квартали, енергетику, щодня вбиваючи мирних жителів.

Україна раніше називала своїми цілями на території Росії заводи, на яких виготовляють озброєння, і нафтобази, які заправляють російську військову техніку. Фото та відео з російських Telegram-каналів підтверджують, що українські сили на території РФ атакують виключно об'єкти, які стосуються військово-промислового комплексу Росії.