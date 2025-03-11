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Дроны атаковали нефтебазу в подмосковном Серпухове  

Ирина БалачукВторник, 11 марта 2025, 12:59
Дроны атаковали нефтебазу в подмосковном Серпухове  
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Беспилотники атаковали нефтебазу "Ока-центр" в городе Серпухов Московской области РФ, пишут российские Telegram-каналы.

Источник: российские Telegram-каналы Astra и Mash

Детали: Astra пишет, что беспилотник ударил по нефтебазе "Ока-центр", а Mash – что резервуары якобы повредили обломки сбитого дрона.

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Мэр Серпухова Алексей Шимко не сообщал о последствиях удара и пострадавших, однако губернатор Московской области РФ Алексей Воробьев ранее упоминал Серпухов среди городов, которые подверглись атаке.

Фото и видео свидетельствуют о том, что нефтебаза действительно была повреждена. 

 
фото из Telegram-канала Astra

Позже информацию о пожаре на нефтебазе в Серпухове подтвердило российское пропагандистское информагентство РИА Новости со ссылкой на главу округа. Отмечалось, что возгорание было после атаки беспилотников, его якобы быстро потушили, "пострадавших и серьезных повреждений нет".

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Нефтебаза "Ока-центр" специализируется на хранении и отгрузке различных видов топлива: бензина, дизельного топлива и т.п.

Ранее сообщалось о масштабной атаке беспилотников на Москву. Российские власти заявили, что над столицей якобы сбили 74 беспилотника. В общем, по данным Минобороны РФ, Россию ночью 11 марта атаковали сотни беспилотников и 337 из них якобы удалось сбить.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака БПЛА якобы "может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах" относительно войны России против Украины.

Почему это важно: Россия заявляет, что она якобы готова к переговорам по завершению своей войны против Украины, но при этом подчеркивает, что готова это делать только на ее условиях, среди которых, в частности, оккупация 4 украинских областей, которые на данный момент захвачены россиянами частично.

При этом Россия ежедневно атакует мирные населенные пункты Украины ракетами и беспилотниками, уничтожая жилые кварталы, энергетику, ежедневно убивая мирных жителей.

Украина ранее называла своими целями на территории России заводы, на которых изготавливают вооружение, и нефтебазы, которые заправляют российскую военную технику. Фото и видео из российских Telegram-каналов подтверждают, что украинские силы на территории РФ атакуют исключительно объекты, касающиеся военно-промышленного комплекса России.

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