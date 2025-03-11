Росіяни намагаються прорвати оборону на Сумщині біля Журавки і Новенького

Російські окупаційні війська намагаються штурмовими групами зайти на територію Сумської області біля населених пунктів Новеньке і Журавка, але знищуються Силами оборони України.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко у Media Center Ukraine

Пряма мова: "По Сумщині зараз увага всіх прикута до відтинку, де Сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області. Були повідомлення, що росіяни прорвали кордон, сильно заглибились… Це не відповідає дійсності. Звісно, що ворог і раніше і зараз намагається в тому числі зайти на територію України, щоб покращити своє положення… Можливо, ворог виношує плани оточити наше угруповання по Курщині, або ж перерізати логістичні шляхи. Два таких напрямки – населений пункт Новеньке і Журавка на Сумщині, це, фактично, лівий фланг по кордону щодо операції на Курщині.

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По напрямку Журавки деякий час тому ворог навіть використовував колони техніки, які рухалися в бік нашого кордону, намагаючись прорвати його. Тоді ці колони техніки були спалені Силами оборони України. Ворогу там нічого не вдалося. Але він продовжує намагатися використовувати вже невеличкі штурмові групи для заходу на нашу територію".

Деталі: За словами Демченка, більш активно останнім часом ворог намагається використовувати такі штурмові групи по напрямку населеного пункту Новеньке.

Офіцер пояснює: основна задача ворожих штурмовиків – максимально зайти на українську територію, накопичитися і в подальшому, коли будуть сили, розширювати зону бойових дій вже на нашій території.

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Водночас речник ДПСУ наголосив, що всі ті групи, які заходять на територію України, знищуються.

"Ми використовуємо і артилерійські засоби, і безпілотні апарати, щоб не дати ворогу закріпитися на нашій території. Це фактично kill-зона, де росіяни вмирають", – додав Демченко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, прикордонник нагадав, що за оцінкою головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, поки що передумов для того, щоб були повністю перерізані логістичні шляхи Сил оборони, немає.