Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Росіяни намагаються прорвати оборону на Сумщині біля Журавки і Новенького

Валентина РоманенкоВівторок, 11 березня 2025, 14:07
Росіяни намагаються прорвати оборону на Сумщині біля Журавки і Новенького
Андрій Демченко. фото медіа-центру "Україна"

Російські окупаційні війська намагаються штурмовими групами зайти на територію Сумської області біля населених пунктів Новеньке і Журавка, але знищуються Силами оборони України.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко у Media Center Ukraine

Пряма мова: "По Сумщині зараз увага всіх прикута до відтинку, де Сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області. Були повідомлення, що росіяни прорвали кордон, сильно заглибились… Це не відповідає дійсності. Звісно, що ворог і раніше і зараз намагається в тому числі зайти на територію України, щоб покращити своє положення… Можливо, ворог виношує плани оточити наше угруповання по Курщині, або ж перерізати логістичні шляхи. Два таких напрямки – населений пункт Новеньке і Журавка на Сумщині, це, фактично, лівий фланг по кордону щодо операції на Курщині.

Реклама:

По напрямку Журавки деякий час тому ворог навіть використовував колони техніки, які рухалися в бік нашого кордону, намагаючись прорвати його. Тоді ці колони техніки були спалені Силами оборони України. Ворогу там нічого не вдалося. Але він продовжує намагатися використовувати вже невеличкі штурмові групи для заходу на нашу територію".

Деталі: За словами Демченка, більш активно останнім часом ворог намагається використовувати такі штурмові групи по напрямку населеного пункту Новеньке.

Офіцер пояснює: основна задача ворожих штурмовиків – максимально зайти на українську територію, накопичитися і в подальшому, коли будуть сили, розширювати зону бойових дій вже на нашій території.

РЕКЛАМА:

Водночас речник ДПСУ наголосив, що всі ті групи, які заходять на територію України, знищуються.

"Ми використовуємо і артилерійські засоби, і безпілотні апарати, щоб не дати ворогу закріпитися на нашій території. Це фактично kill-зона, де росіяни вмирають", – додав Демченко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, прикордонник нагадав, що за оцінкою головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, поки що передумов для того, щоб були повністю перерізані логістичні шляхи Сил оборони, немає.

Сумська областьвійнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
Трамп про обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Я був дещо саркастичний
Трамп: наступного тижня "дізнаємось більше" про припинення вогню в Україні
Зеленський обговорив з Макроном контроль за "тишею" під час припинення вогню
У Харкові військовий ТЦК застосував травматичний автомат в сутичці з цивільним, який бився кастетом
фото, відеоСБУ: За даними слідства, в активіста Ганула стріляв дезертир
Усі новини...
Сумська область
Окупанти атакували Сумщину FPV-дронами: одна людина загинула, шестеро поранені
Російські війська готуються до наступу на Суджу найближчими днями – ISW
Росіяни атакували Сумщину: 230 вибухів за добу, є поранений
Останні новини
23:52
оновленоРосійська армія масовано вдарила по Сумах дронами: є перебої електропостачання
23:33
оновлено, фотоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
23:29
На фронті відбулось 123 зіткнення, з них 41 на Покровському напрямку – Генштаб
23:19
Енергетика Одещини вкотре опинилась під ударом дронів: Чорноморськ повністю без світла
23:04
В ОП кажуть, що Україна і США можуть підписати угоду про надра онлайн
22:42
фотоРосіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Є загиблий та поранені
22:39
"До кого мені подзвонити? До Бога?" Історія Софії, яка втратила батька на війні і знайшла спосіб боротися з болем
21:50
відеоМати загиблого пілота "Джуса" подякувала США за програму F-16
21:30
Економічні новини 14 березня: РФ продає нафту за криптовалюту, Болгарія готова продати реактори для ХАЕС
21:24
Новий премʼєр Канади розраховує поговорити з Трампом "у належний час"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: