Сирський прокоментував події на Курщині: Ворог несе значні втрати, а загрози оточення нема

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Курській області РФ лишається під контролем українських Сил оборони, проте їх мають підсилити "РЕБом та безпілотною складовою".

Джерело: повідомлення Сирського, поширене Генеральним штабом ЗСУ

Деталі: "Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує – вони зруйновані вогневим впливом агресора.

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Незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти.

Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони.

На місці прийняв рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою".

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Деталі: Сирський заявив, що загрози оточення українських підрозділів на Курщині немає. "Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", - написав він.

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