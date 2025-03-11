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Россияне пытаются прорвать оборону на Сумщине возле Журавки и Новенького

Валентина РоманенкоВторник, 11 марта 2025, 14:07
Россияне пытаются прорвать оборону на Сумщине возле Журавки и Новенького
Андрей Демченко. фото медиа-центра «Украина»

Российские оккупационные войска пытаются штурмовыми группами зайти на территорию Сумской области возле населенных пунктов Новенькое и Журавка, но уничтожаются Силами обороны Украины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в Media Center Ukraine

Прямая речь: "По Сумщине сейчас внимание всех приковано к отрезку, где Силы обороны Украины ведут операцию в пределах Курской области. Были сообщения, что россияне прорвали границу, сильно углубились... Это не соответствует действительности. Конечно, враг и раньше и сейчас пытается в том числе зайти на территорию Украины, чтобы улучшить свое положение... Возможно, враг вынашивает планы окружить нашу группировку по Курской области, или же перерезать логистические пути. Два таких направления - населенный пункт Новенькое и Журавка на Сумщине, это, фактически, левый фланг по границе по операции на Курщине.

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По направлению Журавки некоторое время назад враг даже использовал колонны техники, которые двигались в сторону нашей границы, пытаясь прорвать ее. Тогда эти колонны техники были сожжены Силами обороны Украины. Врагу там ничего не удалось. Но он продолжает пытаться использовать уже небольшие штурмовые группы для захода на нашу территорию".

Детали: По словам Демченко, более активно в последнее время враг пытается использовать такие штурмовые группы по направлению населенного пункта Новенькое.

Офицер объясняет: основная задача вражеских штурмовиков - максимально зайти на украинскую территорию, накопиться и в дальнейшем, когда будут силы, расширять зону боевых действий уже на нашей территории.

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В то же время представитель ГПСУ отметил, что все те группы, которые заходят на территорию Украины, уничтожаются.

"Мы используем и артиллерийские средства, и беспилотные аппараты, чтобы не дать врагу закрепиться на нашей территории. Это фактически kill-зона, где россияне умирают", - добавил Демченко.

Отвечая на уточняющий вопрос, пограничник напомнил, что по оценке главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, пока предпосылок для того, чтобы были полностью перерезаны логистические пути Сил обороны, нет.

Сумская областьвойнаПограничная служба
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