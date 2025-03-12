Maxar відновив для України доступ до комерційних супутникових зображень – Мілітарний

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ для українських користувачів до сервісу GEGD, що надає високоякісні комерційні супутникові знімки.

Джерело: видання "Мілітарний" з посиланням на кількох користувачів сервісу

Деталі: Як повідомили співрозмовники "Мілітарного", відновлення цієї програми дозволяє Україні знову використовувати високоякісні супутникові зображення для оборонних і розвідувальних потреб.

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