Maxar відновив для України доступ до комерційних супутникових зображень – Мілітарний
Середа, 12 березня 2025, 08:50
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ для українських користувачів до сервісу GEGD, що надає високоякісні комерційні супутникові знімки.
Джерело: видання "Мілітарний" з посиланням на кількох користувачів сервісу
Деталі: Як повідомили співрозмовники "Мілітарного", відновлення цієї програми дозволяє Україні знову використовувати високоякісні супутникові зображення для оборонних і розвідувальних потреб.
Реклама:
Читайте також: Притуло, де супутник? На що витратили 600 мільйонів гривень донатів українців
Передісторія:
- 7 березня стало відомо, що Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.
- Тоді видання "Мілітарний" пояснило, що таким чином адміністрація Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України.
- Низка авторитетних закордонних ЗМІ, з посиланням на джерела, повідомили, що США припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями про пуски російських ракет і дронів по території України.