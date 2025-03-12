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Maxar відновив для України доступ до комерційних супутникових зображень – Мілітарний

Степан ГафткоСереда, 12 березня 2025, 08:50
Maxar відновив для України доступ до комерційних супутникових зображень – Мілітарний
Фото з Facebook Maxar

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ для українських користувачів до сервісу GEGD, що надає високоякісні комерційні супутникові знімки. 

Джерело: видання "Мілітарний" з посиланням на кількох користувачів сервісу

Деталі: Як повідомили співрозмовники "Мілітарного", відновлення цієї програми дозволяє Україні знову використовувати високоякісні супутникові зображення для оборонних і розвідувальних потреб.

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Передісторія: 

  • 7 березня стало відомо, що Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.
  • Тоді видання "Мілітарний" пояснило, що таким чином адміністрація Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України. 
  • Низка авторитетних закордонних ЗМІ, з посиланням на джерела, повідомили, що США припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями про пуски російських ракет і дронів по території України.

розвідкакосмосросійсько-українська війнаСША
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