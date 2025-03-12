Maxar возобновил для Украины доступ к коммерческим спутниковым изображениям – Милитарный
Среда, 12 марта 2025, 08:50
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновила доступ для украинских пользователей к сервису GEGD, предоставляющему высококачественные коммерческие спутниковые снимки.
Источник: издание "Милитарный" со ссылкой на нескольких пользователей сервиса
Детали: Как сообщили собеседники "Милитарного", восстановление этой программы позволяет Украине снова использовать высококачественные спутниковые изображения для оборонных и разведывательных нужд.
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Предыстория:
- 7 марта стало известно, что Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.
- Тогда издание "Милитарный" объяснило, что таким образом администрация Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины.
- Ряд авторитетных зарубежных СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, в частности данными о военных целях и предупреждениями о пусках российских ракет и дронов по территории Украины.