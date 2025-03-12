Сирський: Сили оборони триматимуть оборону на Курщині. У разі загрози – здійснюють маневри
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони триматимуть оборону в Курській області "стільки, скільки це буде доцільно та необхідно". Генерал каже, що військові маневрують на більш вигідні рубежі у разі загрози життю.
Джерело: Сирський у соцмережах
Пряма мова: "У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження.
Станом на 18-ту годину на Курському напрямку наші війська відбивали вісім штурмових дій противника.
Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно".
Деталі: Сирський зазначив, що в операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.
Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення ЗСУ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.
Передісторія:
- За даними "Української правди", Сили оборони суттєво відступають у Курській області Росії, зокрема в районі Суджі, але повністю не виходять з Курщини. Підрозділи, з якими спілкувалася УП, відтягуються на позиції, що розташовані по російський бік кордону.
- 12 березня з’явилася інформація, що російські війська ймовірно взяли під контроль місто Суджа в Курській області РФ, яке до цього більше ніж пів року контролювали Збройні сили України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.