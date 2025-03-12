Сирський: Сили оборони триматимуть оборону на Курщині. У разі загрози – здійснюють маневри

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони триматимуть оборону в Курській області "стільки, скільки це буде доцільно та необхідно". Генерал каже, що військові маневрують на більш вигідні рубежі у разі загрози життю.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження.

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Станом на 18-ту годину на Курському напрямку наші війська відбивали вісім штурмових дій противника.

Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно".

Деталі: Сирський зазначив, що в операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.

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Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення ЗСУ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

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