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Сырский: Силы обороны будут держать оборону на Курщине. В случае угрозы – осуществляют маневры

Валентина РоманенкоСреда, 12 марта 2025, 21:32
Сырский: Силы обороны будут держать оборону на Курщине. В случае угрозы – осуществляют маневры
Сырский. фото из Facebook главкома

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны будут держать оборону в Курской области "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо". Генерал говорит, что военные маневрируют на более выгодные рубежи в случае угрозы жизни.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "В наиболее трудной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. Задействуется, прежде всего, беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения.

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По состоянию на 18 часов на Курском направлении наши войска отражали восемь штурмовых действий противника.

Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".

Детали: Сырский отметил, что в операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия.

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Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Предыстория:

  • По данным "Украинской правды", Силы обороны существенно отступают в Курской области России, в частности в районе Суджи, но полностью не выходят из Курской области. Подразделения, с которыми общалась УП, оттягиваются на позиции, расположенные по российскую сторону границы.
  • 12 марта появилась информация, что российские войска вероятно взяли под контроль город Суджа в Курской области РФ, который до этого более полугода контролировали Вооруженные силы Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины в Курской области России пытается сохранить максимум жизней украинских воинов.   

Курская область Сырскийвойна
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