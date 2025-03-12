Сырский: Силы обороны будут держать оборону на Курщине. В случае угрозы – осуществляют маневры
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны будут держать оборону в Курской области "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо". Генерал говорит, что военные маневрируют на более выгодные рубежи в случае угрозы жизни.
Источник: Сырский в соцсетях
Прямая речь: "В наиболее трудной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. Задействуется, прежде всего, беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения.
По состоянию на 18 часов на Курском направлении наши войска отражали восемь штурмовых действий противника.
Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".
Детали: Сырский отметил, что в операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия.
Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.
Предыстория:
- По данным "Украинской правды", Силы обороны существенно отступают в Курской области России, в частности в районе Суджи, но полностью не выходят из Курской области. Подразделения, с которыми общалась УП, оттягиваются на позиции, расположенные по российскую сторону границы.
- 12 марта появилась информация, что российские войска вероятно взяли под контроль город Суджа в Курской области РФ, который до этого более полугода контролировали Вооруженные силы Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины в Курской области России пытается сохранить максимум жизней украинских воинов.