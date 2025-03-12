Українська армія відступає на Курщині, але не виходить із неї

Українські війська суттєво відступають у Курській області Росії, зокрема в районі Суджі, але повністю не виходять з Курщини. Підрозділи, з якими спілкувалася УП, відтягуються на позиції, що розташовані по російський бік кордону.

Джерела: співрозмовники УП у двох підрозділах, що працюють на Курському напрямку

Деталі: За інформацією УП частина українських підрозділів, зокрема десантно-штурмових військ, залишається на території Курщини і відтягується ближче до російсько-українського кордону. Але не виходить за нього.

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Станом на 12 годину 12 березня, як зазначають співрозмовники УП, українські військовослужбовці все ще перебували в Суджі. Станом на 16 годину немає підтвердження повного виходу українських військ з Суджі.

Також станом на 12 березня українське угрупування на Курщині не перебуває в оточенні, але ситуація доволі хитка, оскільки багато чого залежить від можливості втримати дорогу, якою може рухатися особовий склад.

Передісторія:

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