Українська армія відступає на Курщині, але не виходить із неї
Українські війська суттєво відступають у Курській області Росії, зокрема в районі Суджі, але повністю не виходять з Курщини. Підрозділи, з якими спілкувалася УП, відтягуються на позиції, що розташовані по російський бік кордону.
Джерела: співрозмовники УП у двох підрозділах, що працюють на Курському напрямку
Деталі: За інформацією УП частина українських підрозділів, зокрема десантно-штурмових військ, залишається на території Курщини і відтягується ближче до російсько-українського кордону. Але не виходить за нього.
Станом на 12 годину 12 березня, як зазначають співрозмовники УП, українські військовослужбовці все ще перебували в Суджі. Станом на 16 годину немає підтвердження повного виходу українських військ з Суджі.
Також станом на 12 березня українське угрупування на Курщині не перебуває в оточенні, але ситуація доволі хитка, оскільки багато чого залежить від можливості втримати дорогу, якою може рухатися особовий склад.
Передісторія:
- У середу російські війська ймовірно взяли під контроль місто Суджав Курській області РФ, яке до цього більше ніж пів року контролювали Збройні Сили України.
- 9 березня DeepState повідомив, що росіяни відновили контроль над населеними пунктами Мартинівка й Мала Локня в Курській області.
- 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.
- Президент України Володимир Зеленський у середу заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.