Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Українська армія відступає на Курщині, але не виходить із неї

Ольга Кириленко, Олександр ШумілінСереда, 12 березня 2025, 17:06
Українська армія відступає на Курщині, але не виходить із неї
Скриншот DeepState

Українські війська суттєво відступають у Курській області Росії, зокрема в районі Суджі, але повністю не виходять з Курщини. Підрозділи, з якими спілкувалася УП, відтягуються на позиції, що розташовані по російський бік кордону.

Джерела: співрозмовники УП у двох підрозділах, що працюють на Курському напрямку

Деталі: За інформацією УП частина українських підрозділів, зокрема десантно-штурмових військ, залишається на території Курщини і відтягується ближче до російсько-українського кордону. Але не виходить за нього.

Реклама:

Станом на 12 годину 12 березня, як зазначають співрозмовники УП, українські військовослужбовці все ще перебували в Суджі. Станом на 16 годину немає підтвердження повного виходу українських військ з Суджі.

Також станом на 12 березня українське угрупування на Курщині не перебуває в оточенні, але ситуація доволі хитка, оскільки багато чого залежить від можливості втримати дорогу, якою може рухатися особовий склад.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • У середу російські війська ймовірно взяли під контроль місто Суджав Курській області РФ, яке до цього більше ніж пів року контролювали Збройні Сили України.
  • 9 березня DeepState повідомив, що росіяни відновили контроль над населеними пунктами Мартинівка й Мала Локня в Курській області.
  • 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.
  • Президент України Володимир Зеленський у середу заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.    

Курська область Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В України практично закінчилися ракети до систем протиповітряної оборони Samp-T – ЗМІ
оновлено, фотоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
Трамп про обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Я був дещо саркастичний
Трамп: наступного тижня "дізнаємось більше" про припинення вогню в Україні
Зеленський обговорив з Макроном контроль за "тишею" під час припинення вогню
У Харкові військовий ТЦК застосував травматичний автомат в сутичці з цивільним, який бився кастетом
Усі новини...
Курська область
Генштаб стверджує, що ворог найактивніший на Донбасі, а на Курщині була одна атака
Ворог пробує витіснити Сили оборони з Курщини: знищено 20 вояк РФ, які проривались на Сумщину
Зеленський про ситуацію на Курщині: Командування зберігає життя бійців
Останні новини
03:16
В України практично закінчилися ракети до систем протиповітряної оборони Samp-T – ЗМІ
02:38
Google відправляє на свій програмний цвинтар ще один застосунок
02:25
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду до кінця фінансового року
01:49
Розшукуваного у Молдові бізнесмена затримали в Великій Британії
00:48
США оголосили посла Південно-Африканської Республіки персоною нон грата
23:52
оновленоРосійська армія масовано вдарила по Сумах дронами: є перебої електропостачання
23:33
оновлено, фотоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
23:29
На фронті відбулось 123 зіткнення, з них 41 на Покровському напрямку – Генштаб
23:19
Енергетика Одещини вкотре опинилась під ударом дронів: Чорноморськ повністю без світла
23:04
В ОП кажуть, що Україна і США можуть підписати угоду про надра онлайн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: