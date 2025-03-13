Полиция показала последствия авиаудара по Константиновке

В среду, 12 марта, около 16:30 россияне ударили авиабомбами по многоэтажкам Константиновки, по предварительной информации, два человека погибли, еще 5 получили ранения.

Источник: Полиция Донецкой области

Детали: В результате попаданий несколько домов загорелись, люди оказались в огненной и дымовой ловушке.

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Дословно полиция: "Есть информация о гибели 51-летних супругов. Мужчина и жена, вероятно, находятся под завалом.

Среди раненых - 72-летний мужчина и четыре женщины 58, 70, 75, 88 лет. Парамедики полиции оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали в больницу".

Детали: В полиции добавили, что повреждены 14 гражданских объектов: 6 многоэтажных домов, аптека, магазин, 5 гражданских авто, газопровод.

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Что предшествовало: Сообщалось, что за день 12 марта в Донецкой области от российских обстрелов 5 человек погибли, 12 ранены.