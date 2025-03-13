Полиция показала последствия авиаудара по Константиновке
В среду, 12 марта, около 16:30 россияне ударили авиабомбами по многоэтажкам Константиновки, по предварительной информации, два человека погибли, еще 5 получили ранения.
Источник: Полиция Донецкой области
Детали: В результате попаданий несколько домов загорелись, люди оказались в огненной и дымовой ловушке.
Дословно полиция: "Есть информация о гибели 51-летних супругов. Мужчина и жена, вероятно, находятся под завалом.
Среди раненых - 72-летний мужчина и четыре женщины 58, 70, 75, 88 лет. Парамедики полиции оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали в больницу".
Детали: В полиции добавили, что повреждены 14 гражданских объектов: 6 многоэтажных домов, аптека, магазин, 5 гражданских авто, газопровод.
Что предшествовало: Сообщалось, что за день 12 марта в Донецкой области от российских обстрелов 5 человек погибли, 12 ранены.