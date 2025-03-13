В Украине закончились дальнобойные ракеты ATACMS – Associated Press
В Украине уже закончилась все дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, пишет американское информагентство Associated Press.
Источник: АР со ссылкой американского чиновника и украинского депутата, которые говорили на условиях анонимности
Дословно агентство: "В среду официальные лица признали, что Киев больше не имеет ни одной ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. По словам американского чиновника и украинского депутата в комитете по вопросам обороны, в Украине закончились эти ракеты".
Детали: Американский чиновник сообщил, что в общем США предоставили Украине менее 40 таких ракет, и что они закончились в Украине в конце января.
"Высшее оборонное руководство США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, и что США и союзники по НАТО считают другие виды вооружений более ценными для ведения боевых действий", – пишет AP.
Справка: Американские ракеты ATACMS в зависимости от модификации могут иметь дальность от 140 до 300 км.
Предыстория:
- 17 ноября 2024 года издание The New York Times сообщило, что в то время президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.
- 19 ноября 2024 года СМИ сообщили, что Силы обороны Украины впервые нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.
- Через несколько дней – 25 ноября 2024 года – OSINT-аналитики выяснили, что Украина впервые ударила ATACMS с кассетной боевой частью по военному аэродрому в Курской области РФ.
- Министерство обороны РФ признало, что 23 и 25 ноября 2024 года три дальнобойные ракеты ATACMS, запущенные Вооруженными силами Украины, достигли целей в Курской области РФ.
- В декабре 2024 года газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, в Украине могут заканчиваться запасы ракет ATACMS от США, поэтому Киев ограничивает применение этих ракет.