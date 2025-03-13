В Украине закончились дальнобойные ракеты ATACMS – Associated Press

В Украине уже закончилась все дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, пишет американское информагентство Associated Press.

Источник: АР со ссылкой американского чиновника и украинского депутата, которые говорили на условиях анонимности

Дословно агентство: "В среду официальные лица признали, что Киев больше не имеет ни одной ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. По словам американского чиновника и украинского депутата в комитете по вопросам обороны, в Украине закончились эти ракеты".

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Детали: Американский чиновник сообщил, что в общем США предоставили Украине менее 40 таких ракет, и что они закончились в Украине в конце января.

"Высшее оборонное руководство США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, и что США и союзники по НАТО считают другие виды вооружений более ценными для ведения боевых действий", – пишет AP.

Справка: Американские ракеты ATACMS в зависимости от модификации могут иметь дальность от 140 до 300 км.

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