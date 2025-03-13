Россия атаковала Украину "Искандером" и 117-ю БПЛА, 112 дронов не достигли цели

С вечера 12 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 117-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 78 дронов удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 74-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. 38 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Одесская и Запорожская области.

Отмечается, что "Искандером" захватчики били из Курской области РФ, а дроны запускали с направлений российских городов Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.