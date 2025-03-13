Росіяни атакували з дрона Берислав – одну людину убили і одну поранили
Четвер, 13 березня 2025, 11:00
Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російської атаки з дрона у місті Берислав на Херсонщині.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Пряма мова очільника області: "Зранку окупаційні війська атакували з БПЛА Берислав. Через ворожий удар загинув 68-річний чоловік".
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Деталі: Ще один 85-річний місцевий житель дістав вибухову травму, контузію та ампутацію стопи. Наразі він перебуває у лікарні.
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Передісторія:
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- У ніч проти 13 березня росіяни масовано атакували Херсон, загинула жінка, чоловік отримав поранення.
- Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
- Раніше видання Financial Times повідомляло, що Росія таким чином тренує операторів дронів-камікадзе.