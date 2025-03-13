Росіяни атакували з дрона Берислав – одну людину убили і одну поранили

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російської атаки з дрона у місті Берислав на Херсонщині.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Зранку окупаційні війська атакували з БПЛА Берислав. Через ворожий удар загинув 68-річний чоловік".

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Деталі: Ще один 85-річний місцевий житель дістав вибухову травму, контузію та ампутацію стопи. Наразі він перебуває у лікарні.

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Передісторія:

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