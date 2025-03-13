Россияне атаковали с дрона Берислав – одного человека убили и одного ранили
Четверг, 13 марта 2025, 11:00
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российской атаки с дрона в городе Берислав на Херсонщине.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь главы области: "Утром оккупационные войска атаковали с БПЛА Берислав. В результате вражеского удара погиб 68-летний мужчина".
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Детали: Еще один 85-летний местный житель получил взрывную травму, контузию и ампутацию стопы. Сейчас он находится в больнице.
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Предыстория:
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- В ночь на 13 марта россияне массированно атаковали Херсон, погибла женщина, мужчина получил ранения.
- Россияне ежедневно атакуют мирных жителей Херсонщины. Местные власти каждый день сообщают об убитых или раненых в результате сброса россиянами взрывчатки с беспилотников.
- Ранее издание Financial Times сообщало, что Россия таким образом тренирует операторов дронов-камикадзе.