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Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 березня 2025, 11:57
Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії – джерело
скриншот з російських пабліків

Далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки ввечері 12 березня завдали ударів по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За словами джерела, виробничі лінії для збірки безпілотників окупанти розмістили в цехах заводу "Калузький газобетон".

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Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.

Калузькі пабліки разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства". 

Через атаку БПЛА в аеропорту Калуги був введений план "Ковёр" – тобто скасовані усі рейси з 21-ї вечора 12 березня до 6-ї ранку 13 березня.    

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Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.

Що передувало: Російська влада заявила, що нібито 77 безпілотників атакували 6 областей РФ, у Калузькій області на заводі сталася пожежа.

безпілотникиГУРвійна
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