Дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников в РФ – источник

Дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки вечером 12 марта нанесли удары по месту производства БПЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По словам источника, производственные линии для сборки беспилотников оккупанты разместили в цехах завода "Калужский газобетон".

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Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях. Очевидцы успели даже зафиксировать на видео и разместить в пабликах видео попадания и сильного пожара на территории завода.

Калужские паблики вместе с распространением видео с места происшествия сообщили о падении обломков и пожаре в "зданиях промышленного предприятия".

Из-за атаки БПЛА в аэропорту Калуги был введен план "Ковёр" - то есть отменены все рейсы с 21 вечера 12 марта до 6 утра 13 марта.

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Губернатор Калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.

Что предшествовало: Российские власти заявили, что якобы 77 беспилотников атаковали 6 областей РФ, в Калужской области на заводе произошел пожар.