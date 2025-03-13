Дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников в РФ – источник
Дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки вечером 12 марта нанесли удары по месту производства БПЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области РФ.
Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах
Детали: По словам источника, производственные линии для сборки беспилотников оккупанты разместили в цехах завода "Калужский газобетон".
Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях. Очевидцы успели даже зафиксировать на видео и разместить в пабликах видео попадания и сильного пожара на территории завода.
Калужские паблики вместе с распространением видео с места происшествия сообщили о падении обломков и пожаре в "зданиях промышленного предприятия".
Из-за атаки БПЛА в аэропорту Калуги был введен план "Ковёр" - то есть отменены все рейсы с 21 вечера 12 марта до 6 утра 13 марта.
Губернатор Калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.
Что предшествовало: Российские власти заявили, что якобы 77 беспилотников атаковали 6 областей РФ, в Калужской области на заводе произошел пожар.