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Морпіхи відбили штурм росіян і бійців КНДР у прикордонні Сумщини

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 березня 2025, 13:18
Морпіхи відбили штурм росіян і бійців КНДР у прикордонні Сумщини
скриншот Гугл-мапи

Миколаївські морпіхи розбили штурмові групи російських та північнокрейських окупантів на багі у прикордонні Сумщини.

Джерело: відео 36 Окремої бригади морської піхоти імені Білинського, співрозмовник "Української правди" в бригаді

Деталі: За словами співрозмовника УП, на відео, оприлюдненому нині бригадою, зафіксовано кадри відбиття штурмових дій ворога на відтинку Свердліково (Курська обл РФ) - Новеньке Сумської області.

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Тоді протягом доби противник зазнав втрат особового складу: 8 убитими та 26 пораненими. Морпіхи також знищили 7 квадроциклів ворога.

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Передісторія:

  • 12 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що, намагаючись витіснити українські підрозділи з Курської області, російські війська проводять штурмові дії в Сумській області, але не мають успіху.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони триматимуть оборону в Курській області "стільки, скільки це буде доцільно та необхідно". Генерал каже, що військові маневрують на більш вигідні рубежі у разі загрози життю. 
  • Головком додав, що противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення ЗСУ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

Сумська областьвійна
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