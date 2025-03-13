Морпіхи відбили штурм росіян і бійців КНДР у прикордонні Сумщини
Четвер, 13 березня 2025, 13:18
Миколаївські морпіхи розбили штурмові групи російських та північнокрейських окупантів на багі у прикордонні Сумщини.
Джерело: відео 36 Окремої бригади морської піхоти імені Білинського, співрозмовник "Української правди" в бригаді
Деталі: За словами співрозмовника УП, на відео, оприлюдненому нині бригадою, зафіксовано кадри відбиття штурмових дій ворога на відтинку Свердліково (Курська обл РФ) - Новеньке Сумської області.
Реклама:
Морпіхи знищують штурмові групи російсько-північнокорейських солдат у прикордонні Сумщини— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2025
ВІДЕО 36 ОБрМП pic.twitter.com/tI9otGlMzp
Тоді протягом доби противник зазнав втрат особового складу: 8 убитими та 26 пораненими. Морпіхи також знищили 7 квадроциклів ворога.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- 12 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що, намагаючись витіснити українські підрозділи з Курської області, російські війська проводять штурмові дії в Сумській області, але не мають успіху.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони триматимуть оборону в Курській області "стільки, скільки це буде доцільно та необхідно". Генерал каже, що військові маневрують на більш вигідні рубежі у разі загрози життю.
- Головком додав, що противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення ЗСУ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.