Морпіхи відбили штурм росіян і бійців КНДР у прикордонні Сумщини

Миколаївські морпіхи розбили штурмові групи російських та північнокрейських окупантів на багі у прикордонні Сумщини.

Джерело: відео 36 Окремої бригади морської піхоти імені Білинського, співрозмовник "Української правди" в бригаді

Деталі: За словами співрозмовника УП, на відео, оприлюдненому нині бригадою, зафіксовано кадри відбиття штурмових дій ворога на відтинку Свердліково (Курська обл РФ) - Новеньке Сумської області.

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Морпіхи знищують штурмові групи російсько-північнокорейських солдат у прикордонні Сумщини

ВІДЕО 36 ОБрМП pic.twitter.com/tI9otGlMzp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2025

Тоді протягом доби противник зазнав втрат особового складу: 8 убитими та 26 пораненими. Морпіхи також знищили 7 квадроциклів ворога.

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