Морпехи отбили штурм россиян и бойцов КНДР в приграничье Сумщины
Четверг, 13 марта 2025, 13:18
Николаевские морпехи разбили штурмовые группы российских и северокрейских оккупантов на багги в приграничье Сумщины.
Источник: видео 36 Отдельной бригады морской пехоты имени Белинского, собеседник "Украинской правды" в бригаде
Детали: По словам собеседника УП, на видео, обнародованном сейчас бригадой, зафиксированы кадры отражения штурмовых действий врага на участке Свердликово (Курская обл РФ) - Новенькое Сумской области.
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Морпіхи знищують штурмові групи російсько-північнокорейських солдат у прикордонні Сумщини— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2025
ВІДЕО 36 ОБрМП pic.twitter.com/tI9otGlMzp
Тогда в течение суток противник понес потери личного состава: 8 убитыми и 26 ранеными. Морпехи также уничтожили 7 квадроциклов врага.
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Предыстория:
- 12 марта спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что, пытаясь вытеснить украинские подразделения из Курской области, российские войска проводят штурмовые действия в Сумской области, но не имеют успеха.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны будут держать оборону в Курской области "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо". Генерал говорит, что военные маневрируют на более выгодные рубежи в случае угрозы жизни.
- Главком добавил, что противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.