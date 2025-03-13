Морпехи отбили штурм россиян и бойцов КНДР в приграничье Сумщины

Николаевские морпехи разбили штурмовые группы российских и северокрейских оккупантов на багги в приграничье Сумщины.

Источник: видео 36 Отдельной бригады морской пехоты имени Белинского, собеседник "Украинской правды" в бригаде

Детали: По словам собеседника УП, на видео, обнародованном сейчас бригадой, зафиксированы кадры отражения штурмовых действий врага на участке Свердликово (Курская обл РФ) - Новенькое Сумской области.

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Морпіхи знищують штурмові групи російсько-північнокорейських солдат у прикордонні Сумщини

ВІДЕО 36 ОБрМП pic.twitter.com/tI9otGlMzp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2025

Тогда в течение суток противник понес потери личного состава: 8 убитыми и 26 ранеными. Морпехи также уничтожили 7 квадроциклов врага.

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