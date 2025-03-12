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Ворог пробує витіснити Сили оборони з Курщини: знищено 20 вояк РФ, які проривались на Сумщину

Валентина РоманенкоСереда, 12 березня 2025, 16:21
Ворог пробує витіснити Сили оборони з Курщини: знищено 20 вояк РФ, які проривались на Сумщину
Новеньке на мапі Deep State. скриншот

Намагаючись витіснити українські підрозділи з Курської області, російські війська проводять штурмові дії в Сумській області, але не мають успіху.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 12 березня

Пряма мова: "Намагаючись витіснити Сили оборони України з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів. Щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також перетнути лінію нашого кордону: щоб здійснити оточення наших сил, які перебувають в Курській області, або ж перерізати логістичні шляхи. Наше завдання – не допустити цього.

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На напрямку населеного пункту Новеньке фіксуємо спроби переходу кордону маленькими штурмовими групами по 2-3 військовослужбовці, інколи по 5, які мають задачу максимально зайти вглиб на нашу територію, накопичуватися, закріпитися й розширити зону бойових дій".

Деталі: Демченко наголосив, що росіяни не мають в цьому успіху. Сили оборони використовують усе наявне озброєння, щоб знищувати ворога.

Так, до прикладу, за минулу добу 11 березня, лише за підтвердженими даними, близько 20 російських військовослужбовців було знищено, ще 15 із пораненнями відходили з української території, зазначив речник ДПСУ.

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Передісторія:

  • 12 березня російські війська ймовірно взяли під контроль місто Суджа в Курській області РФ, яке до цього більше ніж пів року контролювали Збройні сили України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України на Курщині намагається зберегти максимум життів українських воїнів.    
  • 10 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що ситуація в Курській області РФ лишається під контролем українських Сил оборони.

Сумська областьвійнаКурська область Прикордонна служба
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