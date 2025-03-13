Росіяни намагалися закріпитися на околицях Басівки на Сумщині

Російські окупаційні війська продовжують штурмувати піхотними групами прикордоння Сумщини.

Джерело: аналітичний проєкт Deep State, співрозмовники "Української правди" у підрозділі ЗСУ, який стоїть на цьому напрямку

Деталі: Як зазначають у Deep State, ворог продовжує пробувати пробиратися в Басівку між Журавкою і Новеньким Сумської області. В основному вони застосовують для цього піхоту, але якщо на початку вони по посадках лізли пішим ходом, то зараз вони пробують залітати на квадроциклах.

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На відео видно, як окупанти в швидкому темпі групами піхоти намагаються залетіти в село і закріпитися. Роблять вони це хаотично та неорганізовано і не можуть навіть зорієнтуватися на місцевості, тож блукають селом або полями. В той же час Сили оборони одразу завдають по таких групах ураження і живуть вони недовго, додають аналітики.

Дослівно: "Важкість ситуації полягає в тому, що противник накопичив доволі велику кількість піхоти і постійно пускає її в утилізацію, потроху просуваючись в глибину. Українські військові в свою чергу намагаються максимально робити ці спроби безуспішними, щоб стримати просування ворога".

Деталі: За даними УП, російських військових, які заскакували на околиці Басівки на квадроциклах, було вибито. Басівку продовжують контролювати Сили оборони.

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