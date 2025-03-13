Россияне пытались закрепиться в окрестностях Басовки на Сумщине

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать пехотными группами приграничье Сумщины.

Источник: аналитический проект Deep State, собеседники "Украинской правды" в подразделении ВСУ, которое стоит на этом направлении

Детали: Как отмечают в Deep State, враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким Сумской области. В основном окупанты применяют для этого пехоту, но если в начале они по посадкам лезли пешим ходом, то сейчас они пробуют залетать на квадроциклах.

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На видео видно, как захватчики в быстром темпе группами пехоты пытаются залететь в село и закрепиться. Делают они это хаотично и неорганизованно и не могут даже сориентироваться на местности, поэтому блуждают по селу или полям. В то же время Силы обороны сразу наносят по таким группам поражения и живут они недолго, добавляют аналитики.

Дословно: "Сложность ситуации заключается в том, что противник накопил довольно большое количество пехоты и постоянно пускает ее в утилизацию, понемногу продвигаясь в глубину. Украинские военные в свою очередь пытаются максимально делать эти попытки безуспешными, чтобы сдержать продвижение врага".

Детали: По данным УП, российские военные, которые заскакивали на окраины Басовки на квадроциклах, были выбиты. Басовку продолжают контролировать Силы обороны.

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