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Россияне пытались закрепиться в окрестностях Басовки на Сумщине

Валентина Романенко, Ольга КириленкоЧетверг, 13 марта 2025, 15:54
Россияне пытались закрепиться в окрестностях Басовки на Сумщине
Подбитый багги и его экипаж. скриншот

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать пехотными группами приграничье Сумщины.

Источник: аналитический проект Deep State, собеседники "Украинской правды" в подразделении ВСУ, которое стоит на этом направлении

Детали: Как отмечают в Deep State, враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким Сумской области. В основном окупанты применяют для этого пехоту, но если в начале они по посадкам лезли пешим ходом, то сейчас они пробуют залетать на квадроциклах.

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На видео видно, как захватчики в быстром темпе группами пехоты пытаются залететь в село и закрепиться. Делают они это хаотично и неорганизованно и не могут даже сориентироваться на местности, поэтому блуждают по селу или полям. В то же время Силы обороны сразу наносят по таким группам поражения и живут они недолго, добавляют аналитики.

Дословно: "Сложность ситуации заключается в том, что противник накопил довольно большое количество пехоты и постоянно пускает ее в утилизацию, понемногу продвигаясь в глубину. Украинские военные в свою очередь пытаются максимально делать эти попытки безуспешными, чтобы сдержать продвижение врага".

Детали: По данным УП, российские военные, которые заскакивали на окраины Басовки на квадроциклах, были выбиты. Басовку продолжают контролировать Силы обороны.

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Предыстория:

  • 12 марта спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что, пытаясь вытеснить украинские подразделения из Курской области, российские войска проводят штурмовые действия в Сумской области, но не имеют успеха.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны будут держать оборону в Курской области "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо". Генерал говорит, что военные маневрируют на более выгодные рубежи в случае угрозы жизни.
  • Главком добавил, что противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Сумская областьвойнаКурская область
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