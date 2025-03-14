Спецпредставник Трампа провів переговори в Москві щодо війни в Україні
Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з російською стороною в Москві. Після візиту він повертається до США, щоб обговорити результати зустрічі з Трампом.
Джерело: радник президента США з національної безпеки Майк Волц в інтервʼю Fox News
Пряма мова: "Я розмовляв зі своїм колегою, який знаходиться там, і він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків".
Деталі: Волц повідомив, що подробиці переговорів наразі не розголошуються. Він заявив, що Вашингтон з "обережним оптимізмом" оцінює перспективи врегулювання війни між Росією та Україною.
За його словами, після повернення Віткоффа в США ситуацію проаналізують і обговорять із президентом Дональдом Трампом, який ухвалюватиме рішення щодо подальших кроків.
"Я не збираюся нічого оголошувати чи обговорювати на національному телебаченні, тим паче випереджаючи президента (Трампа – ред.)", – наголосив Волц.
Передісторія:
- За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.
- Російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню.
- Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною".