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Спецпредставник Трампа провів переговори в Москві щодо війни в Україні

Іван Д'яконовП'ятниця, 14 березня 2025, 06:58
Спецпредставник Трампа провів переговори в Москві щодо війни в Україні
Майк Волц. Фото: Getty Images

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з російською стороною в Москві. Після візиту він повертається до США, щоб обговорити результати зустрічі з Трампом.

Джерело: радник президента США з національної безпеки Майк Волц в інтервʼю Fox News 

Пряма мова: "Я розмовляв зі своїм колегою, який знаходиться там, і він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків".

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Деталі: Волц повідомив, що подробиці переговорів наразі не розголошуються. Він заявив, що Вашингтон з "обережним оптимізмом" оцінює перспективи врегулювання війни між Росією та Україною.

За його словами, після повернення Віткоффа в США ситуацію проаналізують і обговорять із президентом Дональдом Трампом, який ухвалюватиме рішення щодо подальших кроків.

"Я не збираюся нічого оголошувати чи обговорювати на національному телебаченні, тим паче випереджаючи президента (Трампа – ред.)", – наголосив Волц.

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Передісторія: 

  • За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.
  • Російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню.
  • Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною".

переговориРосіяСШАросійсько-українська війна
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