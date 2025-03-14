Спецпредставник Трампа провів переговори в Москві щодо війни в Україні

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з російською стороною в Москві. Після візиту він повертається до США, щоб обговорити результати зустрічі з Трампом.

Джерело: радник президента США з національної безпеки Майк Волц в інтервʼю Fox News

Пряма мова: "Я розмовляв зі своїм колегою, який знаходиться там, і він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків".

Реклама:

Деталі: Волц повідомив, що подробиці переговорів наразі не розголошуються. Він заявив, що Вашингтон з "обережним оптимізмом" оцінює перспективи врегулювання війни між Росією та Україною.

За його словами, після повернення Віткоффа в США ситуацію проаналізують і обговорять із президентом Дональдом Трампом, який ухвалюватиме рішення щодо подальших кроків.

"Я не збираюся нічого оголошувати чи обговорювати на національному телебаченні, тим паче випереджаючи президента (Трампа – ред.)", – наголосив Волц.

РЕКЛАМА:

Передісторія: