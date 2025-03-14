Спецпредставитель Трампа провел переговоры в Москве по войне в Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры с российской стороной в Москве. После визита он возвращается в США, чтобы обсудить результаты встречи с Трампом.
Источник: советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью Fox News
Прямая речь: "Я разговаривал со своим коллегой, который находится там, и он возвращается обратно, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение о следующих шагах".
Детали: Волц сообщил, что подробности переговоров пока не разглашаются. Он заявил, что Вашингтон с "осторожным оптимизмом" оценивает перспективы урегулирования войны между Россией и Украиной.
По его словам, после возвращения Уиткоффа в США ситуацию проанализируют и обсудят с президентом Дональдом Трампом, который будет принимать решение о дальнейших шагах.
"Я не собираюсь ничего объявлять или обсуждать на национальном телевидении, тем более опережая президента (Трампа – ред.)", – подчеркнул Волц.
Предыстория:
- По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.
- Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня.
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным".