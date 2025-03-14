Спецпредставитель Трампа провел переговоры в Москве по войне в Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры с российской стороной в Москве. После визита он возвращается в США, чтобы обсудить результаты встречи с Трампом.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью Fox News

Прямая речь: "Я разговаривал со своим коллегой, который находится там, и он возвращается обратно, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение о следующих шагах".

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Детали: Волц сообщил, что подробности переговоров пока не разглашаются. Он заявил, что Вашингтон с "осторожным оптимизмом" оценивает перспективы урегулирования войны между Россией и Украиной.

По его словам, после возвращения Уиткоффа в США ситуацию проанализируют и обсудят с президентом Дональдом Трампом, который будет принимать решение о дальнейших шагах.

"Я не собираюсь ничего объявлять или обсуждать на национальном телевидении, тем более опережая президента (Трампа – ред.)", – подчеркнул Волц.

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