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Спецпредставитель Трампа провел переговоры в Москве по войне в Украине

Иван ДьяконовПятница, 14 марта 2025, 06:58
Спецпредставитель Трампа провел переговоры в Москве по войне в Украине
Майк Волц. Фото: Getty Images

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры с российской стороной в Москве. После визита он возвращается в США, чтобы обсудить результаты встречи с Трампом.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью Fox News 

Прямая речь: "Я разговаривал со своим коллегой, который находится там, и он возвращается обратно, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение о следующих шагах".

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Детали: Волц сообщил, что подробности переговоров пока не разглашаются. Он заявил, что Вашингтон с "осторожным оптимизмом" оценивает перспективы урегулирования войны между Россией и Украиной.

По его словам, после возвращения Уиткоффа в США ситуацию проанализируют и обсудят с президентом Дональдом Трампом, который будет принимать решение о дальнейших шагах.

"Я не собираюсь ничего объявлять или обсуждать на национальном телевидении, тем более опережая президента (Трампа – ред.)", – подчеркнул Волц.

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Предыстория: 

  • По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.
  • Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня.
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным".

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