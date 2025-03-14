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У Москві та Підмосков'ї лунали вибухи

Ірина БалачукП'ятниця, 14 березня 2025, 07:43
У Москві та Підмосков'ї лунали вибухи
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Вранці 14 березня в російській столиці Москві і в Підмосков'ї лунали вибухи, було видно дим; влада заявила про атаку безпілотників і вже відзвітувала, що нібито 4 з них збили. 

Джерело: російський Telegram-канал Astra, мер Москви Сергій Собянін і губернатор Московської області Андрій Воробйов у Telegram 

Деталі: Про перші вибухи жителі Підмосков'я повідомляли близько 6 ранку. У підмосковній Балашисі після цього бачили стовп диму.

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Також про вибухи повідомляли жителі житлового будинку в районі Дорогомилово (Москва). 

 
Фото з  Telegram-каналу Astra

Мешканці ЖК "Південна Бітца" в Підмосков'ї заявили, що "щось прилетіло в дах" будинку.

А на даху незаселеного будинку на вулиці Лєстєва в Москві після атаки БПЛА виникла пожежа.  

Аеропорти Внуково в Підмосков'ї деякий час не приймав і не відправляв авіарейси.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито відбила атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву.

 
Фото з  Telegram-каналу Astra

Про будь-які пошкодження чиновник не повідомив, проте додав, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Губернатор Московської області Андрій Воробйов уточнив, що 2 безпілотники нібито збили над Балашихою – уламки одного з них впали на будівельний майданчик у мікрорайоні Ізмайлово в районі вулиці Дьомін Луг. Ще один БПЛА нібито знищили в районі мікрорайону Залізничний на вул. Свободи. А четвертий – збили в мікрорайоні Південна Бітца в Ленінському.

"Уламки впали на споруджуваний багатоповерховий будинок, у якому ще ніхто не проживає. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях падіння БПЛА працюють оперативні служби", – заявив губернатор.

 
Фото з  Telegram-каналу Astra

Також обмеження на польоти вводили в аеропортах у Калузі та в Сочі.

Губернатор Калузької області повідомив, що на околиці Обнінська нібито збили один безпілотник і що "руйнувань інфраструктури та постраждалих немає".

Передісторія:

Росіявибух
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