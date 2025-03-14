У Москві та Підмосков'ї лунали вибухи
Вранці 14 березня в російській столиці Москві і в Підмосков'ї лунали вибухи, було видно дим; влада заявила про атаку безпілотників і вже відзвітувала, що нібито 4 з них збили.
Джерело: російський Telegram-канал Astra, мер Москви Сергій Собянін і губернатор Московської області Андрій Воробйов у Telegram
Деталі: Про перші вибухи жителі Підмосков'я повідомляли близько 6 ранку. У підмосковній Балашисі після цього бачили стовп диму.
Також про вибухи повідомляли жителі житлового будинку в районі Дорогомилово (Москва).
Мешканці ЖК "Південна Бітца" в Підмосков'ї заявили, що "щось прилетіло в дах" будинку.
У Москві і Підмосков’ї лунали вибухи – столицю РФ атакували безпілотники. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/ZDncBmzWN8— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 14, 2025РЕКЛАМА:
А на даху незаселеного будинку на вулиці Лєстєва в Москві після атаки БПЛА виникла пожежа.
Аеропорти Внуково в Підмосков'ї деякий час не приймав і не відправляв авіарейси.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито відбила атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву.
Про будь-які пошкодження чиновник не повідомив, проте додав, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".
Губернатор Московської області Андрій Воробйов уточнив, що 2 безпілотники нібито збили над Балашихою – уламки одного з них впали на будівельний майданчик у мікрорайоні Ізмайлово в районі вулиці Дьомін Луг. Ще один БПЛА нібито знищили в районі мікрорайону Залізничний на вул. Свободи. А четвертий – збили в мікрорайоні Південна Бітца в Ленінському.
"Уламки впали на споруджуваний багатоповерховий будинок, у якому ще ніхто не проживає. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях падіння БПЛА працюють оперативні служби", – заявив губернатор.
Також обмеження на польоти вводили в аеропортах у Калузі та в Сочі.
Губернатор Калузької області повідомив, що на околиці Обнінська нібито збили один безпілотник і що "руйнувань інфраструктури та постраждалих немає".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що в ніч на 14 березня безпілотники завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.
- 11 березня російські чиновники заявили, що столицю РФ Москву атакували десятки безпілотників і що нібито 74 дрони вдалося збити; у місті не працювали аеропорти, були пошкодження і нібито загиблий.