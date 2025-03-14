В Москве и Подмосковье звучали взрывы

Утром 14 марта в российской столице Москве и в Подмосковье звучали взрывы, был виден дым; власти заявили об атаке беспилотников и уже отчитались, что якобы 4 из них сбили.

Источник: российские Telegram-канал Astra, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram

Детали: О первых взрывах жители Подмосковья сообщали около 6 утра. В подмосковной Балашихе после этого видели столб дыма.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Также о взрывах сообщали жители жилом доме в районе Дорогомилово (Москва).

Жители ЖК "Южная Битца" в Подмосковье заявили, что "что-то прилетело в крышу" дома.

У Москві і Підмосков’ї лунали вибухи – столицю РФ атакували безпілотники. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/ZDncBmzWN8 РЕКЛАМА: March 14, 2025

А на крыше незаселенного дома на улице Лестева в Москве после атаки БПЛА возник пожар.

Аэропорты Внуково в Подмосковье некоторое время не принимал и не отправлял авиарейсы.

ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы отразила атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.

О каких-либо повреждениях чиновник не сообщил, однако добавил, сто "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, уточнил, что 2 беспилотника якобы сбили над Балашихой – обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА якобы уничтожили в районе микрорайона Железнодорожный на ул. Свободы. А четвертый – сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском.

"Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы", – заявил губернатор.

ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Также ограничения на полеты вводили в аэропортах в Калуге и в Сочи.



Губернатор Калужской области сообщил, что на окраине Обнинска якобы сбили один беспилотник и что "разрушений инфраструктуры и пострадавших нет".

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