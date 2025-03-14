В Москве и Подмосковье звучали взрывы
Утром 14 марта в российской столице Москве и в Подмосковье звучали взрывы, был виден дым; власти заявили об атаке беспилотников и уже отчитались, что якобы 4 из них сбили.
Источник: российские Telegram-канал Astra, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram
Детали: О первых взрывах жители Подмосковья сообщали около 6 утра. В подмосковной Балашихе после этого видели столб дыма.
Также о взрывах сообщали жители жилом доме в районе Дорогомилово (Москва).
Жители ЖК "Южная Битца" в Подмосковье заявили, что "что-то прилетело в крышу" дома.
У Москві і Підмосков’ї лунали вибухи – столицю РФ атакували безпілотники. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/ZDncBmzWN8— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 14, 2025РЕКЛАМА:
А на крыше незаселенного дома на улице Лестева в Москве после атаки БПЛА возник пожар.
Аэропорты Внуково в Подмосковье некоторое время не принимал и не отправлял авиарейсы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы отразила атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.
О каких-либо повреждениях чиновник не сообщил, однако добавил, сто "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, уточнил, что 2 беспилотника якобы сбили над Балашихой – обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА якобы уничтожили в районе микрорайона Железнодорожный на ул. Свободы. А четвертый – сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском.
"Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы", – заявил губернатор.
Также ограничения на полеты вводили в аэропортах в Калуге и в Сочи.
Губернатор Калужской области сообщил, что на окраине Обнинска якобы сбили один беспилотник и что "разрушений инфраструктуры и пострадавших нет".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в ночь на 14 марта беспилотники нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Красонодарском крае РФ.
- 11 марта российские чиновники заявили, что столицу РФ Москву атаковали десятки беспилотников и что якобы 74 дрона удалось сбить; в городе не работали аэропорты, были повреждения и якобы погибший.