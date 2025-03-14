СБУ: За даними слідства, в активіста Ганула стріляв дезертир
Підозрюваним у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула є 46-річний місцевий мешканець, слідство опрацьовує всі можливі мотиви злочину.
Джерело: Нацполіція, Служба безпеки України, джерело УП в правоохоронних органах
Дослівно Нацпол: "З метою встановлення особи зловмисника та його розшуку поліцейські спільно із співробітниками Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури провели комплекс слідчо-оперативних заходів. Менш ніж за п’ять години, стрільця було затримано. Це - місцевий житель 1978 року народження. Поліція вилучила у нього зброю та гранату".
Дослівно СБУ: "За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир.
Слідчо-оперативні заходи тривають. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".
Деталі: За фактом убивства поліцейські розпочали провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення).
Наразі із затриманим працюють слідчі. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Оновлено: На брифінгу очільник Нацполіції Іван Вигівський підтвердив, що підозрюваний 23 лютого 2025 року був оголошений у розшук за самовільне залишення військової частини.
Що передувало: Вдень 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Поліція оприлюднила фотографії підозрюваного чоловіка.
Пізніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив про затримання ймовірного стрільця.