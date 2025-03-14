СБУ: По данным следствия, в активиста Ганула стрелял дезертир

Подозреваемым в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула является 46-летний местный житель, следствие прорабатывает все возможные мотивы преступления.

Источник: Нацполиция, Служба безопасности Украины, источник УП в правоохранительных органах

Дословно Нацпол: "С целью установления личности злоумышленника и его розыска полицейские совместно с сотрудниками Управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры провели комплекс следственно-оперативных мероприятий. Менее чем за пять часов, стрелок был задержан. Это - местный житель 1978 года рождения. Полиция изъяла у него оружие и гранату".

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Дословно СБУ: "По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии о заказном характере убийства, а также "российского следа".

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ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Детали: По факту убийства полицейские начали производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу).

Сейчас с задержанным работают следователи. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обновлено: На брифинге глава Нацполиции Иван Выговский подтвердил, что подозреваемый 23 февраля 2025 года был объявлен в розыск за самовольное оставление воинской части.

Что предшествовало: Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Полиция обнародовала фотографии подозреваемого мужчины.

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании предполагаемого стрелка.