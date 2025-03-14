Прикордонники з побратимами відбили напад диверсантів на Сумщині

Бійці Сумського прикордонного загону разом з іншими складовими Сил оборони відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що минулої доби (13 березня -ред.) на Сумщині під час спільного виконання бойового завдання прикордонники разом з військовослужбовцями інших складових Сил оборони виявили до десяти осіб ворожої ДРГ, які, перетнувши кордон з території Росії, рухалися в глиб території України.

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По диверсантах українські воїни відкрили вогонь на ураження. Було задіяно мінометний розрахунок.

Прикордонники наголошують, що наразі проводяться контрдиверсійні заходи з залученням додаткових сил.

Дослівно: "Злагоджені дії підрозділів Сил оборони України не дозволили противнику реалізувати свої плани, змусивши ворога відійти назад".

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