Прикордонники з побратимами відбили напад диверсантів на Сумщині
Бійці Сумського прикордонного загону разом з іншими складовими Сил оборони відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи.
Джерело: Держприкордонслужба
Деталі: Повідомляється, що минулої доби (13 березня -ред.) на Сумщині під час спільного виконання бойового завдання прикордонники разом з військовослужбовцями інших складових Сил оборони виявили до десяти осіб ворожої ДРГ, які, перетнувши кордон з території Росії, рухалися в глиб території України.
По диверсантах українські воїни відкрили вогонь на ураження. Було задіяно мінометний розрахунок.
Прикордонники наголошують, що наразі проводяться контрдиверсійні заходи з залученням додаткових сил.
Дослівно: "Злагоджені дії підрозділів Сил оборони України не дозволили противнику реалізувати свої плани, змусивши ворога відійти назад".
Передісторія:
- 12 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що, намагаючись витіснити українські підрозділи з Курської області, російські війська проводять штурмові дії в Сумській області, але не мають успіху.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення ЗСУ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.