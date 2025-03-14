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Прикордонники з побратимами відбили напад диверсантів на Сумщині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 березня 2025, 18:19
Прикордонники з побратимами відбили напад диверсантів на Сумщині
ілюстративне фото ДПСУ

Бійці Сумського прикордонного загону разом з іншими складовими Сил оборони відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що минулої доби (13 березня -ред.) на Сумщині під час спільного виконання бойового завдання прикордонники разом з військовослужбовцями інших складових Сил оборони виявили до десяти осіб ворожої ДРГ, які, перетнувши кордон з території Росії, рухалися в глиб території України.

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По диверсантах українські воїни відкрили вогонь на ураження. Було задіяно мінометний розрахунок.

Прикордонники наголошують, що наразі проводяться контрдиверсійні заходи з залученням додаткових сил.

Дослівно: "Злагоджені дії підрозділів Сил оборони України не дозволили противнику реалізувати свої плани, змусивши ворога відійти назад".

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Передісторія:

  • 12 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що, намагаючись витіснити українські підрозділи з Курської області, російські війська проводять штурмові дії в Сумській області, але не мають успіху.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення ЗСУ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

диверсантиСумська областьПрикордонна служба
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