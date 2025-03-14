Пограничники с побратимами отбили нападение диверсантов на Сумщине

Бойцы Сумского пограничного отряда вместе с другими составляющими Сил обороны отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что за прошедшие сутки (13 марта -ред.) на Сумщине во время совместного выполнения боевой задачи пограничники вместе с военнослужащими других составляющих Сил обороны обнаружили до десяти человек вражеской ДРГ, которые, пересекая границу с территории России, двигались в глубь территории Украины.

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По диверсантам украинские воины открыли огонь на поражение. Был задействован минометный расчет.

Пограничники отмечают, что сейчас проводятся контрдиверсионные мероприятия с привлечением дополнительных сил.

Дословно: "Слаженные действия подразделений Сил обороны Украины не позволили противнику реализовать свои планы, заставив врага отойти назад".

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