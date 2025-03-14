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Пограничники с побратимами отбили нападение диверсантов на Сумщине

Валентина РоманенкоПятница, 14 марта 2025, 18:19
Пограничники с побратимами отбили нападение диверсантов на Сумщине
иллюстративное фото ГПСУ

Бойцы Сумского пограничного отряда вместе с другими составляющими Сил обороны отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что за прошедшие сутки (13 марта -ред.) на Сумщине во время совместного выполнения боевой задачи пограничники вместе с военнослужащими других составляющих Сил обороны обнаружили до десяти человек вражеской ДРГ, которые, пересекая границу с территории России, двигались в глубь территории Украины.

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По диверсантам украинские воины открыли огонь на поражение. Был задействован минометный расчет.

Пограничники отмечают, что сейчас проводятся контрдиверсионные мероприятия с привлечением дополнительных сил.

Дословно: "Слаженные действия подразделений Сил обороны Украины не позволили противнику реализовать свои планы, заставив врага отойти назад".

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редыстория:

  • 12 марта спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что, пытаясь вытеснить украинские подразделения из Курской области, российские войска проводят штурмовые действия в Сумской области, но не имеют успеха.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

диверсантыСумская областьПограничная служба
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