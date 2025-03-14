Пограничники с побратимами отбили нападение диверсантов на Сумщине
Бойцы Сумского пограничного отряда вместе с другими составляющими Сил обороны отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы.
Источник: Госпогранслужба
Детали: Сообщается, что за прошедшие сутки (13 марта -ред.) на Сумщине во время совместного выполнения боевой задачи пограничники вместе с военнослужащими других составляющих Сил обороны обнаружили до десяти человек вражеской ДРГ, которые, пересекая границу с территории России, двигались в глубь территории Украины.
По диверсантам украинские воины открыли огонь на поражение. Был задействован минометный расчет.
Пограничники отмечают, что сейчас проводятся контрдиверсионные мероприятия с привлечением дополнительных сил.
Дословно: "Слаженные действия подразделений Сил обороны Украины не позволили противнику реализовать свои планы, заставив врага отойти назад".
редыстория:
- 12 марта спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что, пытаясь вытеснить украинские подразделения из Курской области, российские войска проводят штурмовые действия в Сумской области, но не имеют успеха.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.