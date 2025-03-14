Зеленський: Курська операція виконала своє завдання

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони впорались з основною задачею Курської операції: відтягнути війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум.

Джерело: Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Ситуація на Курщині зрозуміло, що дуже складна. Задачею Курської операції було відтягнути війська на себе з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе такий міцний удар.

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Першим тиск спав на Харківському напрямку. Вони (росіяни – ред.) відірвали звідти на Курщину максимально свої війська. Потім вони почали забирати зі Східного напрямку, але не полишали своєї головної задачі – Покровська. Ми все це розуміли".

Деталі: Зеленський відзначив, що завдяки Курській операції вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському і Харківському напрямках.

Також президент подякував воїнам за Курську операцію й заявив, що вона виконала свою місію.

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Пряма мова: "Я вважаю, що вона своє завдання виконала. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ".

Що передувало:

Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви про оточення українських підрозділів в Курській області. Про це, зокрема, раніше говорив російський лідер Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.